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紐時：中國非法取得疫苗篩檢公衛資料　美擬發布警示！

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▲▼ 美國,新冠肺炎,紐約,防護衣,口罩,醫院。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國染疫人數現已增至132.9萬人，累計7.9萬人病逝。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓10日綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）與國土安全部準備發布警告，稱中國訓練有素的駭客與諜報人員正努力竊取美國為遏止新型冠狀病毒疫情而研發的疫苗及療法資料。

「紐約時報」（The New York Times）指出，官員表示這份公開警示過幾天就會發布。目前草稿內容指中國正尋求「透過非法手段，取得與疫苗、療法、篩檢等有關各種有價值的智慧財產與公衛資料」。

這份警示聚焦網路竊密與「非傳統作法」，後者是川普政府對研究人員與學生從學院與私人實驗室內竊取資料的委婉表述方式。

據部分私人資安公司的說法，已有十多個國家重新部署軍方與情治駭客，絞盡腦汁看能否撈到一些他國的防疫作為。甚至連美國盟邦南韓，以及素來不以網攻出名的國家像越南，都已突然改令自家官方駭客聚焦與新型冠狀病毒有關的各種資訊。

美方一些現、前任官員表示，特別針對中國官方駭客發布警示的決定，是牽涉美國網戰司令部與國家安全局更廣泛嚇阻戰略的一環。

根據美國總統川普近2年前所簽的法律授權，美國網戰司令部與國安局有權緊盯中國與其他網絡，以拿出相對稱的反擊。

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