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「健忘比疫情更可怕」！台大：「後防疫時期」不要自滿

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▲台大公共衛生學院今（11日）召開抗COVID-19說明會。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台大公共衛生學院今（11日）召開抗COVID-19說明會。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導、攝影

台灣近一個月無本土病例，說明疫情正逐漸趨緩，台大公衛宣布台灣已進入「後防疫時期」，但新冠肺炎衝擊國內醫療體系，目前全台醫療院所第一季門診量、住院量、手術量，因疫情關係大幅下滑，導致收入減少，政府應有紓困計畫。且隨著疫情趨緩，醫院須引進新的照護模式，如擴大遠距醫療或人工智慧技術等。

台大公衛學院主任陳秀熙表示，新冠肺炎全球確診將近420萬，但整體疫情死亡率下降、康復率也微幅增加10%，顯示疫情正處於趨緩階段。但新冠肺炎既像傳染病又像癌症、慢性病，除了傳染之外，若處置不當，可能導致病患死亡，與隨時檢測醫療院所量能、維持社交距離息息相關。

請繼續往下閱讀...

副院長楊銘欽則表示，在新冠肺炎疫情慢慢趨緩下，門診量、住院量都下滑，反倒是精神科和皮膚科逆勢上揚，家醫科、內科下降、負成長還有小兒科、耳鼻喉科、復健科等，對診所衝擊大。

楊銘欽說，2003年SARS期間，全台門診量與住院量下降導致申報的服務量下降，可能導致醫院工作人員變動薪資下降，每月門診量最多下降近22％，單月住院下降30%。COVID-19也造成第一季門診、住院量均下降14%，醫學中心門診量、住院量更降至25％左右。

▲▼凌越生醫與台大合作共同研發新冠病毒抗體快篩試劑，已獲初步成果。研發成果已經送審，一旦通過即可量產，產量每月可達40萬劑。圖為凌越生醫實驗室檢測新冠病毒過程。（圖／記者湯興漢攝）

▲凌越生醫與台大合作共同研發新冠病毒抗體快篩試劑，已獲初步成果。（示意圖／記者湯興漢攝）

台灣由於確診少、負壓隔離病房足夠，且相關醫療資源已超前部署，比起多數國家狀況，坦言「台灣還算是幸福」，但就偏遠地區醫療資源缺乏地區則不一樣，預估五月門診、住院率會下降，這對醫院衝擊大。健保署就曾建議，平均點值改為整年拉齊，舒緩醫院現金流的困難，以補足門診量下降的問題。

台大公衛學院院長詹長權坦言，醫院的收入來自服務量，門診量、住院量下滑，醫院收入減少，會連帶導致醫院工作人員的變動薪資下降。醫療資源的公平性很重要，希望政府能看到偏遠地區醫療所現金流不夠的問題，像是恆春基督教醫院等醫療偏鄉，因疫情關係，院方暫停發放母親節、父親節福利金，醫療照護體系等待紓困、特別需要被大眾關注。

最後，「不要自滿」是院長詹長權一再強調的，我們在危機裡看到轉機，由於新冠肺炎的關係，大家開始接受遠距醫療、且滿意度也高，鼓勵大家不要太依賴看護工或家人。

▲台大公共衛生學院今（11日）召開抗COVID-19說明會。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台大公衛學院副院長楊銘欽則提醒，「健忘比疫情更可怕」。（圖／記者彭懷玉攝）

台大公衛學院副院長楊銘欽則提醒，「健忘比疫情更可怕」，以歐美國家為寫照，2003年SARS讓我們學到教訓，讓台灣沒有造成大規模醫院感染、社區感染及醫療體系崩壞。楊銘欽建議，醫療院所接下來可盤點院內人力、物資、現金流量，若健保署暫付款項不足，院方須向銀行貸款。疫情後為則調升門診量、手術量，醫院可將徵用病房或專責病房改為普通病房，進行「更耐災的重建，不能只是回復正常營運，而是必須突破慣性。」

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