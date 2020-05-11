新北男用LINE哄抬口罩酒精價！基檢警循ID抓人扣貨　10萬交保被起訴

▲ 賺災難財男用LINE哄抬口罩酒精，基檢警循ID抓人扣貨10萬交保起訴。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地檢署3月新冠肺炎正夯期間，接獲檢舉指稱，有不明人士見民眾對酒精及口罩需求迫切，認有機可趁想發災難財，透過LINE以高於市售價格數倍，兜售酒精及醫療外科手術口罩，3月31日搜索查獲口罩、酒精等防疫物資，及拘提犯案之廖姓男子，經訊問後以10萬元交保並將迅速起訴。

全球冠狀肺炎肆虐時，基隆地檢署民生專組檢察官唐道發接獲檢舉，有人趁民眾恐慌，透過LINE出售高於市價數倍之價格，兜售酒精及醫療外科手術口罩等防疫物資，乃成立專案並指揮內政部警政署刑事警察局偵辦，經透過科技網路追蹤LINE ID，鎖定新北市瑞芳區廖男犯案，於3月31日前往新北市瑞芳區等地搜索，查獲酒精845瓶（88ml）、343瓶（60ml）、211瓶（450ml）、醫療外科口罩350個等防疫物資。

案經查扣防疫物資酒精及醫療外科手術口罩，並拘提廖男到案，廖男坦承分別自大陸地區及臺中地區購入酒精及醫療口罩，趁民眾不容易買到相關防疫物資，有恐慌的心理而哄抬販售，經檢察官訊問後，以10萬元交保並將於11日起訴。

2020年3月10日及18日衛生福利部已公告將「醫療外科手術口罩及酒精」列入「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第12條之防疫物資，依法不得哄抬及囤積。基隆地檢署除已持續追查廖男有無共犯及上手外，同時呼籲民眾，配合中央流行疫情指揮中心之各項宣導及防疫措施，基隆地檢署將積極查辦，對已徵用之防疫物資發現有囤積、哄抬防疫物資之行為。

「美麗最大的祕密」

▲ 賺災難財男用LINE哄抬口罩酒精。