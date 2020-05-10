颱風天打劫！開貨車撞爆全聯大門想把ATM拖回家　莽賊下場曝

▲葉姓男子在颱風來襲時趁亂打劫，將基隆全聯福利中心武隆店大門玻璃撞碎，欲拖走裡頭ATM提款機。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／基隆報導

2018年7月11日瑪莉亞颱風來勢洶洶之際，葉姓男子竟趁亂打劫，先是開著貨車撞裂全聯武隆店的大門玻璃，接著自己再蒙面下車徒手擊碎落地玻璃牆，用繩索將店內的銀行ATM機綑綁在貨車，以踩油門方式欲將提款機拖出，怎料最後警報器發作他只好作罷。葉男遭逮後被依竊盜未遂罪移送法辦，法院日前判他有期徒刑8月。可上訴。

2018年瑪莉亞颱風強勢來襲當日凌晨，葉姓男子為了賺「災難財」，竟異想天開帶著男子阿漢（化名）一起錢去基隆全聯福利中心武隆店，先以貨車後車斗撞裂商店家落地玻璃後，自己再身穿迷彩裝以蒙面之姿現身，徒手擊碎落地玻璃牆，與阿漢一同將店內的銀行提款機綑綁在貨車後，試圖採動貨車油門將ATM竊走。

怎料過程中繩索斷裂警報聲大響，葉男見情勢不對趕緊帶阿漢逃離現場，拖走提款機計畫以失敗告終。警方經調閱附近監視器畫面後循線逮捕葉男，將他依竊盜未遂罪移送法辦。

法庭上葉男坦承有綑綁拖拉提款機，但否認有加重竊盜的犯行，他辯稱自己當日是在全聯等人要報仇，期間想領錢卻見玻璃門鎖住，一氣之下才會打碎玻璃門，進去後又因看那台提款機很不順眼，但自己卻怎麼踹也踹不倒，才會用繩索捆綁拖拉。

基隆地院審理時不採信葉男說詞，認為他就算是在等人尋仇，也不能把商家玻璃打破，甚至是綑綁裡面的銀行提款機，法官勘驗相關監視器畫面後認定他偷竊犯行，審結依破壞安全設備竊盜未遂罪判他有期徒刑8月。可上訴。

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