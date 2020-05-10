響應LINE免費「防疫宣導貼圖」設計　埃及大旅社創作者花子參與抗疫

▲「衛福部ＸLINE台灣防疫宣導貼圖」超夯。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

LINE配合政府全面對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情，不僅推出「宅在家很OK」的大頭貼特效全十款熊大兔兔濾鏡，並與衛福部合作推出免費的「LINE台灣防疫宣導貼圖」，集結8位線上最夯的貼圖創作者，其中埃及大旅社創作者花子特別參與「環境勤消毒」的貼圖設計。

「衛福部ＸLINE台灣防疫宣導貼圖」集結LINE8位線上最夯的貼圖創作者，設計包括豆卡頻道與陳時中齊心喊出「團結對抗 戰勝病毒」的口號，還有好想兔、小圓帽、貓爪抓、貓貓蟲、懶散兔與啾先生、潑潑猴與嬌嬌兔、埃及大旅社一起參與創作。

▲埃及大旅社創作者花子參與「LINE防疫宣導貼圖」設計。（圖／翻攝LINE）

埃及大旅社創作者花子分享，衛福部希望推出一組防疫宣導貼圖，覺得可以盡一份公民責任，一同參與抗疫行動，所以馬上就接下這份防疫貼圖的企劃，而自己被分配到的主題是環境消毒，所以就在查詢資料之後，決定以殺菌消毒不可少的酒精為要角。

花子表示，由於這次的防疫貼圖企劃比較緊急，所以自己只有一週的時間可以創作，所幸因為防疫正夯的關係，所以馬上就有滿滿的靈感，決定以自己在埃及大旅社中最喜歡的角色「屁貓」擔綱大任，手持75%酒精和抹布，穿上女僕裝來做「環境勤消毒」的工作。

▲埃及大旅社創作者花子以防疫做為「訊息貼圖」範例。（圖／翻攝LINE）

花子指出，現在正值防疫期間，所以有想過要把防疫相關貼圖創作運用在自己即將上架的貼圖之中，剛好這次參與衛福部的防疫貼圖創作可以作為能量，而自己之前也有在訊息貼圖的創作中採用，像是「聽貓貓的話」就用除了戴口罩，還要勤洗手，別逼我噴你酒精為範例。

花子強調，自己創作出來的貼圖常常在粉絲專頁獲得回饋，因此常常會在得到建議之後，有些新的想法，像是「隨你填貼圖」剛出的時候，就有粉絲來問某張貼圖的使用時間，所以這次的「訊息貼圖」就有設計例句來給粉絲參考使用。