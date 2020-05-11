瞎掰有口服疫苗特效藥「川普安倍都在關切」　婦認假訊息：為了給長者希望

▲陳姓婦人坦承為給長輩朋友希望，所以瞎掰新冠肺炎有口服疫苗特效藥的幾假訊息。（圖／翻攝調查局）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓婦人3月間在跳舞社團LINE群裡po文，謊稱大陸已有口服疫苗、特效藥，日本首相安倍、美國總統川普都在關切接洽中，涉嫌違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，陳婦到案坦承為了要在疫情緊繃的時候，給LINE群裡年紀大的長輩們希望與鼓勵，所以胡亂編造訊息，檢察官給予緩起訴處分1年。

調查局查獲50多歲的陳姓婦人在LINE群裡po了1罐裝有液體的塑膠瓶，然後發言稱「這是新冠肺炎的口服疫苗25cc，另外，特效藥是15cc，該特效藥各國其中日本要求救過，目前女兒服務的長○公司，有一男同事確診人在日本，已拖(託)日本首相安倍處理」，「美國川譜(普)已來接洽」。

但實際上全世界至今尚無有效疫苗，陳婦被約談到案後，坦承是看了1篇大陸官方宣傳疫苗研製有突破了，所以胡亂編造相關訊息，在LINE群上po的瓶裝液體，裡面其實只是水，目的是為了鼓勵群組內年長朋友，給他們希望，挺過當時處於緊繃的疫情氛圍。檢察官考量陳婦認罪且無前科，給予緩起訴處分1年，須支付公庫8000元，另要上4小時的法治教育課。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

懸賞百萬「肢體教育」檢警！董念台鞠躬道歉獲緩起訴 要上10堂法治課

起訴7台商挨轟「搞綠色恐怖」！台北地檢署反擊了

幫《誰摔死了李新》郭新政做偽證 當鋪老闆說了「不存在的事」再判刑2月