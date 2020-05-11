　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

瞎掰有口服疫苗特效藥「川普安倍都在關切」　婦認假訊息：為了給長者希望

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼LINE群亂傳新冠肺炎有口服疫苗，陳姓婦人辯要給長者希望緩起訴。（圖／記者劉昌松翻攝調查局）

▲陳姓婦人坦承為給長輩朋友希望，所以瞎掰新冠肺炎有口服疫苗特效藥的幾假訊息。（圖／翻攝調查局）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓婦人3月間在跳舞社團LINE群裡po文，謊稱大陸已有口服疫苗、特效藥，日本首相安倍、美國總統川普都在關切接洽中，涉嫌違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，陳婦到案坦承為了要在疫情緊繃的時候，給LINE群裡年紀大的長輩們希望與鼓勵，所以胡亂編造訊息，檢察官給予緩起訴處分1年。

調查局查獲50多歲的陳姓婦人在LINE群裡po了1罐裝有液體的塑膠瓶，然後發言稱「這是新冠肺炎的口服疫苗25cc，另外，特效藥是15cc，該特效藥各國其中日本要求救過，目前女兒服務的長○公司，有一男同事確診人在日本，已拖(託)日本首相安倍處理」，「美國川譜(普)已來接洽」。

但實際上全世界至今尚無有效疫苗，陳婦被約談到案後，坦承是看了1篇大陸官方宣傳疫苗研製有突破了，所以胡亂編造相關訊息，在LINE群上po的瓶裝液體，裡面其實只是水，目的是為了鼓勵群組內年長朋友，給他們希望，挺過當時處於緊繃的疫情氛圍。檢察官考量陳婦認罪且無前科，給予緩起訴處分1年，須支付公庫8000元，另要上4小時的法治教育課。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

懸賞百萬「肢體教育」檢警！董念台鞠躬道歉獲緩起訴　要上10堂法治課

起訴7台商挨轟「搞綠色恐怖」！台北地檢署反擊了

幫《誰摔死了李新》郭新政做偽證　當鋪老闆說了「不存在的事」再判刑2月

ET快訊
9年前「戶頭只有4位數」　男星一張照片逼哭老婆
快訊／大甲鎮瀾宮旁大火！烈焰吞噬「10攤↑小吃攤」濃黑煙竄天
看衰滴妹手搖飲！鄉民打賭1個月薪水：「轉讓或直接關」撐不過5
嘉義離奇車禍！賓士車駕駛「沒穿衣服」落跑　目擊者驚：隱形斗蓬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

甜蜜交纏台大EMBA女！戰遍北中南星級酒店　人夫被抓秒撇：都是她…正宮氣炸

快訊／大甲鎮瀾宮旁大火！烈焰吞噬「10攤↑小吃攤」　濃黑煙漫天…警消急救

瞎掰有口服疫苗特效藥「川普安倍都在關切」　婦認假訊息：為了給長者希望

新北男用LINE哄抬口罩酒精價！基檢警循ID抓人扣貨　10萬交保被起訴

正宮見「女鞋+驗孕棒」心碎！小三「助攻」幫揭花心夫連環偷吃…他賠慘了

酒駕「自撞山壁落水溝」女挨罰不服提告！警密錄器壞了…免罰1.95萬

元祖大少東離婚控前妻冒名盜領610萬　前妻判刑8月定讞

「黑道太子爺」闖新光三越！狂偷「400萬」金飾　變現後躲附近旅館…狼狽遭逮

才剛迎接百噸新艇...21歲台東海巡隊員「從縫隙掉落」墜海亡！漁民聽巨響嚇壞

拓海神車暗夜自撞標誌桿　帥氣車頭全毀冒白煙...駕駛落跑丟下2重傷友

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

「狂敲猛打」切母親節蛋糕像尋仇　秒變愚人節！網笑：不要玩媽媽

金東旭開深V文佳煐幫整理　「記憶CP」超自然互動甜死惹

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

甜蜜交纏台大EMBA女！戰遍北中南星級酒店　人夫被抓秒撇：都是她…正宮氣炸

快訊／大甲鎮瀾宮旁大火！烈焰吞噬「10攤↑小吃攤」　濃黑煙漫天…警消急救

瞎掰有口服疫苗特效藥「川普安倍都在關切」　婦認假訊息：為了給長者希望

新北男用LINE哄抬口罩酒精價！基檢警循ID抓人扣貨　10萬交保被起訴

正宮見「女鞋+驗孕棒」心碎！小三「助攻」幫揭花心夫連環偷吃…他賠慘了

酒駕「自撞山壁落水溝」女挨罰不服提告！警密錄器壞了…免罰1.95萬

元祖大少東離婚控前妻冒名盜領610萬　前妻判刑8月定讞

「黑道太子爺」闖新光三越！狂偷「400萬」金飾　變現後躲附近旅館…狼狽遭逮

才剛迎接百噸新艇...21歲台東海巡隊員「從縫隙掉落」墜海亡！漁民聽巨響嚇壞

拓海神車暗夜自撞標誌桿　帥氣車頭全毀冒白煙...駕駛落跑丟下2重傷友

16歲少女「不想談戀愛」惹來殺身之禍！家門口遭割喉放血…血噴乾慘死

長期戴入耳式耳機爆癢！　10歲男童耳朵長出「黑色蘑菇森林」

疫情激起電子書閱讀力　平均每週閱讀時間多1～5小時

喬丹打職棒是「怪胎秀」　湯瑪斯早知他上不了大聯盟

哭了…加拿大向中國買口罩「800萬片不符規全報廢」　急找台灣下1000萬片！

跟著怪異討伐軍守護世界　RPG「SCARLET NEXUS」登陸XboxSX與PS5平台

連續28天本土0確診　醫師：最難的是「守成」

伊朗護衛艦「演習誤開火」擊沉自家軍艦！40船員落海失蹤…生死成謎

西甲大規模檢測2500人僅5球員確診　主席盼6月12日重啟

疫情趨緩...何時能解封？台大公衛：至少再等一週

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

社會熱門新聞

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

眷村驚見四腳獸！直播主崩潰：別再傳了

人妻拉老闆上摩鐵　丈夫房外苦等8小時

直播主闖高雄鬼屋　竟聽見「嗯～」喘息

嘉義離奇車禍！賓士車駕駛「沒穿衣服」落跑

國道5歲童遭甩出車外　警曝關鍵原因

逆向開上百齡橋　害5傷後棄車逃

母親節出遊返家遭擊落！孝女坐燙柏油路面緊抱昏母

生蠔店老闆以偷拍紓壓！短裙妹點餐遭洩底

即／21歲軍人開車碰撞重機！後座女身亡

白車鬼切撞倒重機！正義哥長按57秒喇叭攔人

更多熱門

相關新聞

他用LINE哄抬口罩酒精價　10萬交保被起訴

他用LINE哄抬口罩酒精價　10萬交保被起訴

基隆地檢署3月新冠肺炎正夯期間，接獲檢舉指稱，有不明人士見民眾對酒精及口罩需求迫切，認有機可趁想發災難財，透過LINE以高於市售價格數倍，兜售酒精及醫療外科手術口罩，3月31日搜索查獲口罩、酒精等防疫物資，及拘提犯案之廖姓男子，經訊問後以10萬元交保並將迅速起訴。

洋基隊醫呼籲聯盟勿倉促復賽

洋基隊醫呼籲聯盟勿倉促復賽

突胸悶、盜汗似肺炎！醫穿隔離衣治療拼「黃金時間」

突胸悶、盜汗似肺炎！醫穿隔離衣治療拼「黃金時間」

醫護人員5/12免費喝小7黑糖珍奶

醫護人員5/12免費喝小7黑糖珍奶

澳媒：中國開出第一槍　揚言課徵澳洲大麥關稅

澳媒：中國開出第一槍　揚言課徵澳洲大麥關稅

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19疫苗假訊息紓困振興假訊息緩起訴LINE

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

酒店妹吹氣＋塞舔！下一秒…男業務耳膜「蕉皮式爆裂」醫秒傻

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

眷村驚見四腳獸！直播主崩潰：別再傳了

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

今年首颱黃蜂恐生成！最新2路徑出爐

「在不瘋狂」前成員亞亞遭控搞曖昧騙50萬！

學霸女研究生墜樓亡！同學電話揭真相

周揚青屠豬18天親吐：很痛苦！羅志祥是最愛的一次

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面