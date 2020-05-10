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新北紓困案要「領回自審」　衛福部犧牲母親節已幫建檔6095件

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▲▼新北市府運來55箱9301件民眾申請資料。（圖／衛福部提供）

▲新北紓困案要「領回自審」，衛福部犧牲母親節已幫建檔6095件。（圖／衛福部提供）

記者嚴云岑／台北報導

新北市長侯友宜週五下班前送近萬份紓困申請到中央，讓衛福部上百位員工及志工母親節假期泡湯。繼侯友宜今（10）日上午表示，可尊重中央指示收回自審後，新北市社會局長張錦麗傍晚也致電衛福部次長蘇麗瓊，表達自審意願。衛福部表示，兩日已完成6095件資料鍵入工作，呼籲新北市儘速核定，不要辜負衛福部員工犧牲假日協助的美意。

衛福部晚間10時發布新聞稿寫道，對於新北市來電表示要「尊重中央指示」、收回自審，本部針對侯友宜市長明快的決定謹表謝意，基於尊重地方、回歸常軌，希望新北市盡速核定，不要辜負了本部上百名員工及志工犧牲假日，全力協助的美意。

請繼續往下閱讀...

▲▼社工司同仁加班進行資料建檔查核情形。（圖／衛福部提供）

▲衛福部上百位員工及志工週末加班處理新北紓困案。（圖／衛福部提供）

至於其他縣市政府本於權責，積極辦理，本部重申謝意。本部亦會建立平台，收集各地方政府的疑難雜症，統一解釋，與地方一起解決問題，提升效率，讓「急難救助」儘早交給有急需的民眾。

衛福部社工司副司長蘇昭如受訪時提到，蘇次長是在傍晚接到新北市社會局張局長電話，表示將把紓困案件拿回去審查，明日會討論已建檔資料是否要一併請新北市領回。

她提到，這兩天衛福部許多同仁與志工都犧牲週末加班建檔，也拜託勞保局、國發會、財政部派人留守檢查資料，既然新北市理解了，也表示能進行，就會回歸地方審查。

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