紓困變「蘇困」…看時間序得出5結論　李豔秋指：「他」比較像行政院長是吧？

▲行政院長蘇貞昌宣布擴大紓困。（圖／行政院提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院擴大紓困加發1萬補助金！本是一樁美意，卻因中央與地方未溝通好時程，引來基層抱怨連連，網路上還出現「蘇睏」一詞諷刺行政院長蘇貞昌。對此，資深媒體人李艷秋11日在臉書列出擴大紓困時間序，批「紓困變蘇困，標準的將帥無能，累死三軍」。

李艷秋指出，5月4日，蘇貞昌突然宣布擴大紓困，衛福部半夜發公文給地方公所；5月6日「紓困上路」，地方公所擠滿詢問人潮，基層人員連表格都沒有，民怨引爆；5月7日，蘇貞昌女兒立委蘇巧慧痛責衛福部在院長宣布紓困後，竟然沒發公文給地方，把好事變壞事，衛福部為作業太倉促道歉；同日，蘇貞昌上下午兩度道歉，承認沒有事先預告，說明不夠清楚，思慮不周，基層沒準備好，以後紓困案將「快速收件、中央審核、地方免責」。

接著，5月8日總統蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆；同日，新北市送近萬份申請書給衛福部審查，衛福部拒收，後勉強收下，嗆新北是錯誤示範，而新北政府表示「已經先篩檢1/3」；5月9日衛福部長陳時中說，有些案子地方就能處理，不必上呈中央；5月10日侯友宜說，因為紓困細節不明，因此他原先決定從寬快速、市長負責，但行政院又要審核權交回中央，他立即照中央規定做，現在衛福部既然要地方能審就審，市長會負責。

▲新北市初審9301份紓困申請書火速送往衛福部。（圖／記者羅婉庭攝）



從時間序來看，李艷秋得出5個結論：

1.蘇貞昌突然宣布擴大紓困，完全不顧基層是否措手不及，他是第一次當行政院長嗎？民進黨是第一次執政嗎？這麼簡單的行政ABC都思慮不周？他思慮的是人民還是520自己的位子？

2.蘇巧慧公主救駕，孝心可嘉，但為老父卸責，甩鍋衛福部的動作也太明顯了，護航心切為的什麼呢？是因為520人事公布在即，擔心有變化嗎？

3.才說完中央審核，地方免責，新北市送件立刻戳破中央地方甚至部會間都沒有溝通清楚，才會有衛福部打臉行政院長的情形出現。現在繞了一圈又回到「地方審核，中央免責」，蘇院長是拿著撞球桿說哈囉嗎？

4.為了一萬元紓困金，這個政府把人民當賊，設定每個人都是來騙補助的，必須蒐集各項資料證明自己窮苦，再施恩以求德政之名，搞得民怨四起，各地公所成為火藥庫。

5.陳時中因為防疫賺得高人氣，只要政府出包大家都來蹭，道歉時要拉著他，有民怨時就說「陳部長做得夠累了」，經濟如何振興也要「拜託陳部長可以的話一步步慢慢放」，所以防疫是他、口罩是他、紓困是他、審核是他、經濟是他、加入WHO是他，連棒球都是他，他比較像行政院長，您說是吧？

▲衛福部長陳時中。（圖／記者周宸亘攝）



李豔秋說，蘇院長用一張海報「咱只有一粒卡臣」就平息了衛生紙之亂，還是很有辦法的；現在位子穩了，希望很快可以看到他的新海報：「送你一萬摳，作伙笑瞇瞇」。

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