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江啟臣談罷韓　呼籲蔡英文：民眾不樂見社會對立

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▲▼江啟臣直播談罷韓。（圖／翻攝江啟臣臉書直播）

▲江啟臣直播談罷韓。（圖／翻攝江啟臣臉書直播）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免案6月6日舉行投票，所有投開票所都已洽借完成。國民黨主席江啟臣9日在臉書開直播時表示，防疫期間，民眾不樂見社會對立、政黨惡鬥，他也相信韓國瑜會把市政做好。

江啟臣指出，這次在疫情防治上面，台灣做得比其他國家好，其中關鍵因素就是，民眾的配合，人民的團結是共同面對病毒挑戰的致勝關鍵，因此，面對防疫這樣艱困的工作，有時候朝野必須屏除在政治工作上不同意見與理念。

江啟臣認為，民眾眼睛是雪亮的，對於任何政治惡鬥、政治對立，民眾不樂見也排斥，現今防疫時刻，特別作為政黨，需不需要在這時候強力推動挑起民眾之間對立的事情？雖然選舉罷免是民眾的權利，國民黨也予以尊重，但任何刻意挑起民眾對立的作為，民眾是不樂見的。

江啟臣呼籲，人民的團結比什麼都重要，缺的絕不是社會的對立或民眾的情緒，「在520前夕，蔡英文總統即將邁入妳的第2任任期，作為國家的總統，我相信妳也不樂見這些社會對立的產生」，且接下來疫情管控、經濟振興有賴大家團結一致，絕不樂見社會對立、政黨惡鬥。

江啟臣提及，相信韓國瑜會把市政做好，高雄市政府過去這段時間非常努力與認真，就是希望落實有感市政，即便韓國瑜面臨罷免挑戰與危機，但他相信整個市府團隊在韓國瑜的帶領下是很競競業業，想把市政做好。

江啟臣認為，台灣民主發展迄今，有些制度歷經一次次考驗與修正才讓民主發展更成熟，其中選罷法的門檻，也是歷經修法變成目前規定，也有人質疑，這樣的規定是否合理？是否會造成冤冤相報、惡性循環？這是必須關心的課題，尤其台灣民主要健康的發展，制度上配套的檢討勢必有需要。

江啟臣還說，這次罷免發生在高雄，會不會改天發生在其他地方？為了台灣長期民主發展，上述問題是大家必須思考的問題。

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