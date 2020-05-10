影／蘇巧慧揪拚金頭腦　陳柏惟嗆韓國瑜：說自己會《心經》吃飽太閒

▲蘇巧慧找陳柏惟一起上節目。（圖／蘇巧慧影片）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委蘇巧慧推出新一集的《巧之Way》，邀請台灣基進黨立委「3Q」陳柏惟，一起比拚誰是立院金頭腦。在錄影過程中，陳柏惟當場背出《心經》的內容，不忘諷刺高雄市長韓國瑜，「誰當行政首長會說自己會《心經》，吃飽太閒！」

為因應近期統測結束，國中會考將於下週登場，蘇巧慧回憶學生時代大大小小的考試，決定邀請小她9歲的陳柏惟，舉辦一場「立院金頭腦挑戰賽」。

在挑戰賽開始前，陳柏惟借花獻佛，拿「場佈」的康乃馨送蘇巧慧，結果被蘇巧慧反將一軍：「祝你也快點做爸爸」，3Q 瞬間羞澀回：「沒那麼趕啦！」

蘇巧慧詢問陳柏惟是幾年次的？陳柏惟說，「我74」，這足足比蘇巧慧小9歲，讓蘇巧慧當場開玩笑地翻臉，「好煩喔，好啦不要錄了走了」。

根據製作單位準備的題目，包括近3年學測題，還有政治與生活時事題。陳柏惟說，自己是大學學測的第一屆，最顫長的科目是英文，但現場聽到考題問：「高雄市長韓國瑜送中選會的答辯書，內容引用那一部經典？」他竟瞬間背完《心經》內容。他不忘諷刺高雄市長韓國瑜，「誰當行政首長會說自己會《心經》，吃飽太閒！」

隨著遊戲進入尾聲，兩人士氣越來越低落，陳柏惟頻對著鏡頭說，「這是節目效果，是為了讓大家快樂過母親節；蘇巧慧則補充，「我女兒以後數學算不對都沒關係，因為媽媽的程度，也是能很坦然面對學習挫折的。」