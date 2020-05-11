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iPhone 12 Pro最新爆料！120Hz ProMotion、最大電量4400mAh、3倍相機變焦

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 12。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）

▲iPhone 12。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）

 記者陳心怡／外電報導

儘管距離蘋果iPhone 12 系列手機發布還有好幾個月的時間，但根據《MacRumors》報導，國外知名爆料專家Max Weinbach在最新的EverythingApplePro頻道影片中透露，iPhone 12 Pro將有6.1吋和6.7吋兩種螢幕尺寸，且採用120Hz的Pro-motion自動適應更新率技術，據說螢幕可以根據需要在60Hz和120Hz之間動態切換，以保持電池壽命。

為了適應5G連接所增加的功耗，iPhone 12 Pro的電池容量可能會大幅增加。Weinbach表示，最大的6.7吋iPhone 12 Pro Max，將採用4400mAh的電池容量。蘋果目前電池容量最大的是iPhone 11 Pro Max，其電池容量為3969mAh。

另外，Face ID將具有更寬的視角，以支援在更寬的角度範圍內解鎖，同時採用更小的凹口設計。此外，新款iPhone還將使用LiDAR傳感器，使自動對焦更快，提高人像模式照片以及增強現實的準確性。長焦變焦鏡頭將從目前的2倍增加到3倍光學變焦。

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