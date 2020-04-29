iPhone 12售價傳聞跌破眼鏡！起步價可能較iPhone 11還便宜

▲分析師認為，受惠於螢幕成本降低，配備5.4吋螢幕的iPhone 12將有著令人意外的低價。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

預計蘋果將於今年秋季推出4款iPhone 12系列（暫稱）新機，關於其規格、外型等近來已有諸多分析師及爆料者提出見解，而最新消息指出，受惠於螢幕成本降低，配備5.4吋螢幕的iPhone 12將有著令人意外的低價，甚至較iPhone 11更便宜。

科技網站《BGR》引述韓媒《The Elec》報導，UBI Research分析師Chung-Hoon Lee指出，中國大陸面板大廠京東方（BOE）有望打進蘋果供應鏈，為小尺寸的iPhone 12機款提供較韓廠三星、LG更便宜的OLED面板，進一步降低iPhone成本。

他表示，5.4吋機款的價格可能在600至700美元間（約新台幣1.8萬至2.1萬元），較iPhone 11更便宜；而作為iPhone 11後繼機款的6.1吋iPhone 12則因螢幕將改為OLED面板，價格將提升至750美元（約新台幣2.2萬元），iPhone 11起售價為699美元。

至於高階的iPhone 12 Pro及Pro Max定價則可能與前代iPhone 11 Pro系列相同，起售價分別為999美元和1,099美元。

《The Elec》報導透露，新一代的iPhone四機款將全面採用OLED面板，不過由於新冠肺炎疫情的影響，銷量部分勢必多少會受限，蘋果較以往承受著更大的成本壓力。

科技網站《Tom's Guide》指出，iPhone 12的最終售價仍可能根據市場狀況而改變。目前消息指出蘋果今年的機款將全面支援5G網路，若蘋果將以如此便宜的價格推出5G手機，將可進一步與三星、OnePlus等產品區分開來，三星與OnePlus目前的5G機款售價都相對高昂。