iPhone12最新設計照流出！　少女最愛「粉嫩天空藍、酪梨綠」現身

▲iPhone 12流出設計照。（圖／翻攝自VOCKET推特）

記者劉亭／綜合報導

蘋果iPhone SE日前推出，只要1萬4500元起步的超親民價格，銷量相當亮眼，但還是有許多果迷等待高階版的iPhone 12。而從最新傳出的概念照中，更出現了粉綠色、粉藍色的蹤影，喜歡繽紛設計的人，可以抱持期待。

目前對於iPhone 12的設計，是否會有4鏡頭、瀏海造型、充電傳輸埠，都是關注重點。除此之外，外型更是讓果迷們注目的焦點，先前曾有傳聞，相當受歡迎的玫瑰金會回歸。

從國外流出的最新設計照中，除了基本款黑、白，還有多種粉嫩顏色可以選擇，包含薰衣草紫、玫瑰金、莓果紅、天空藍、酪梨綠，看了就讓人少女心噴發，出現選擇障礙。

目前還不知道iPhone 12的正式販賣時間，也還不確定顏色到底會以深色系或淺色系為主。但許多國外網友看到照片紛紛留言，「什麼！如果是這個版本，我會買，因為她長的太可愛，還有4鏡頭欸」、「這怎麼選阿」。

2020 adalah ulang tahun ke-10 iPhone 4 so tak hairan Apple recycle design ni. pic.twitter.com/STL42l8EPw — VOCKET (@thevocket) April 26, 2020

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