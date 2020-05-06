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5G版iPhone 12售價傳1.95萬元起！多張「接近實機」渲染圖釋出

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▲▼iPhone 12渲染圖。（圖／取自PhoneArena）

▲iPhone 12系列將全面採用OLED螢幕。（圖／取自PhoneArena）

記者王曉敏／綜合報導

預期蘋果將於今年下半年的發表會上一口氣發布4款5G iPhone。有消息指出，其中入門款配備5.4吋螢幕的iPhone 12（暫稱）的售價將僅649美元（約新台幣1.95萬元），較前代iPhone 11的起售價699美元（約新台幣2.1萬元）更便宜。

今年的iPhone 12系列機款預計將迎來自2017年的iPhone X以來最大的設計變更。科技網站 《PhoneArena》日前釋出一系列全新渲染圖，而根據知名科技自由撰稿人凱利（Gordon Kelly）進一步詢問資深蘋果產品分析師普羅瑟（Jon Prosser）的說法，其消息來源稱，《PhoneArena》釋出的渲染圖與實機「相當接近」。

iPhone 12（Mini）

市場消息指出，蘋果今年將推出一款全新的平價型iPhone機款，正式名稱尚未證實，但據消息其配備了4.5吋的OLED螢幕。根據《PhoneArena》釋出的概念圖，其將有著比iPhone 11還「窄」的瀏海、更薄的邊框，後置雙鏡頭，背板設計與iPhone 11相當類似。售價為649美元。

▲▼iPhone 12渲染圖。（圖／取自PhoneArena）

▲iPhone 12兩種尺寸機款背板設計將與iPhone11相似。（圖／取自PhoneArena）

iPhone 12（Plus / Max）

該機款將是iPhone 11更為直接的後繼機款，配備6.1吋OLED螢幕，與iPhone 11的LCD螢幕不同。在美國售價應為749美元（約新台幣2.25萬元），較iPhone 11的起售價699美元略高，這意味著，蘋果將恢復至iPhone XR時期的訂價策略。

iPhone 12 Pro

高階的iPhone 12 Pro機款，將配備6.1吋OLED螢幕，較前代iPhone 11 Pro的5.8吋OLED螢幕來得大。觀察《PhoneArena》釋出的概念圖，其後置3鏡頭將較前代有所升級，並配備與最新版iPad Pro相同，在主相機鏡頭增加LiDAR光達模組。

為進一步與三星旗艦機款競爭，有消息稱蘋果將為iPhone 12 Pro系列螢幕更新率升級至120Hz。起售價則與前代相同為999美元（約新台幣3.01萬元）。

▲▼iPhone 12渲染圖。（圖／取自PhoneArena）

▲iPhone 12 Pro系列兩機款後置鏡頭將添LiDAR光達模組。（圖／取自PhoneArena）

iPhone 12 Pro Max

為iPhone 12 Pro的大螢幕版本，將較前代iPhone 11 Pro Max有著更大的6.7吋OLED螢幕，電池容量預計也會有所提升。起售價格則與前代相同為1099美元（約新台幣3.31萬元）。

據凱利刊登於《Forbes》的報導，雖然很多人希望iPhone的「瀏海」能夠完全消失，但蘋果認為，Face ID是其與所有競爭對手相比最主要的差異點（Pixel 4系列同具備一樣的功能，但不是其主要競爭對手），因此在蘋果能夠將感測器放在螢幕下前，瀏海是不會消失的。

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