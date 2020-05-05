iPhone 12渲染圖再現　這次瀏海明顯小多了

▲iPhone 12渲染圖。（圖／翻攝自phonearena）

記者邱倢芯／綜合報導

先前就有許多傳聞指出，iPhone 12的瀏海將會稍稍縮小，不過縮減的程度不大，可能會讓人無感；不過近期網路上又出現一組iPhone 12渲染圖，上頭顯示新機款的瀏海有感縮小，且邊框也再窄了一點，螢幕整體視野變得更大，只不過這是否為iPhone 12最終的型態，目前還不得而知。

▼近期網路上又出現一組iPhone 12渲染圖，上頭顯示新機款的瀏海有感縮小。（圖／翻攝自phonearena）

根據外媒指出，關於iPhone 12的瀏海仍存有許多傳聞，像是Apple正在嘗試將瀏海完全去除，將Face ID前置鏡頭、聽筒等零組件全部塞到螢幕下方，但是如此一來iPhone機身或是邊框會變得更厚。

而除了瀏海與邊框的縮減外，外媒也認為，iPhone 12將會帶來一定的「復古感」；舉例來說，iPhone 12的機身有可能會捨棄圓角的設計，而走回像是iPhone 4與iPhone 5的較銳利的「方形美學」邊框。

事實上，Apple在大多數的情況下都存在著「三年產品更新週期」的定律，而iPhone 12的推出時程恰好符合這個週期性，因此有許多人相信，iPhone 12將會帶來一個全新的設計方式，只不過這個全新設計是否包含縮減、消滅瀏海，還有待觀察。