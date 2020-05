5G iPhone12新機售價最新爆料！5.4 吋版2萬元有找

▲5G iPhone 12中最便宜的一款可能連兩萬元都不到 。(圖/《ETtoday新聞雲》資料照)

記者陳心怡/外電報導

知名的蘋果產品爆料名人 Jon Prosser日前在推特爆料,透露4 款5G iPhone 12可能的販售價格,其中最便宜的一款,居然連兩萬元都不到。

Jon Prosser 指出,5.4 吋 iPhone 12 售價649美元(約新台幣19,476元)、6.1 吋 iPhone 12 售價749美元(約新台幣22,477元)、6.1 吋 iPhone 12 Pro 售價999美元(約新台幣29,979元)、6.7 吋 iPhone 12 Pro Max 售價1,099美元(約新台幣32,980元)。

正如天風國際分析師郭明錤(Ming-Chi Kuo)先前聲稱的那樣,預定今年秋季登場的 4 款旗艦 iPhone 都會搭載 OLED 螢幕且支援 5G ,分為 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 兩系列。較便宜的 iPhone 12 具有雙鏡頭配置,而較貴的 iPhone 12 Pro 則是會帶一顆 LiDAR 光學雷達感測器的三鏡頭配置。

此外,由於小尺寸手機一直以來都廣受歡迎,因此蘋果傳出會額外推出一款 5.4 吋的小尺寸 iPhone,售價比 iPhone 11 便宜 50 美元,折合台幣不用兩萬元。

Jon Prosser 預測,儘管至少有一種型號可能要到10月或11月才能訂購,但預計蘋果將在9月份發布iPhone 12系列產品。

