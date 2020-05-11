上國道5歲童坐不住解安全帶　10分鐘後家人目睹「驚悚9秒拋飛」

▲車道上散落不少損壞的車體零件或噴飛的物品。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

國道3號苗栗通霄路段9日發生一起驚險車禍，5歲男童遭拋飛摔在車道上，幸好送醫治療後並沒有生命危險。據了解，男童當時因為坐不住，媽媽才幫忙解開安全帶，沒想到10分鐘後就發生碰撞事故，險些釀成悲劇。

64歲的徐姓阿公9日駕駛銀色廂型車，載著4位家人前往遊樂園，上午10時許行經苗栗通霄路段（國道3號北上143.6公里處）時，因為沒有注意側邊狀況，與26歲卓姓女子駕駛的紅色Smart發生擦撞，沒想到後座的5歲孫子瞬間遭拋甩至車外，翻滾半圈後躺倒在車道上。後方駕駛見狀立即煞車減速，還有熱心民眾下車幫忙將受傷男童抱離車道，才沒有造成二次傷害。

根據《TVBS》報導，男童原本與媽媽、阿姨一起坐在廂型車的第二排，過程中一時坐不住，媽媽才暫時解開安全帶，讓他到第三排座位玩耍，10分鐘後卻發生車禍事故；男童送醫檢查發現頭部瘀傷、右手骨折以及身體多處擦傷，但沒有生命危險，目前仍在兒童加護病房觀察中。

▲熱心民眾幫忙將受傷的男童搬離車道。

這起9秒鐘的車禍事故一共造成3名大人、1名孩童受傷，究竟孩子當時有無繫安全帶或使用安全座椅，徐姓駕駛供稱「他在開車，不清楚後座狀況」，詳細狀況仍有待相關單位進一步調查確認。

國道警方提醒，孩童在車禍時遭甩出車外，大多是未使用安全座椅，或坐上安全座椅卻未繫好安全帶所致，舉凡4至12歲或體重在18公斤以上36公斤以下的兒童，都應坐後座並繫上安全帶或使用安全座椅，否則可依法開罰。

相關新聞

►阿公載一家4口上國道！5歲童「驚悚9秒」被甩出車外 警揭關鍵原因

►影／國道3號車禍…5歲男童「遭甩出車外」噴飛車道！全身多處受傷 民眾狂奔下車搶救