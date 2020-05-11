「壞心的車長是我」女列車長IG自爆惡搞旅客　台鐵火大了！下場出爐

▲台鐵女列車長IG自爆惡搞乘客，台鐵擬記過懲處並調離現職。（示意圖／記者賴文萱攝，與本案無關）

記者賴文萱／台北報導

台鐵彰化車班組一名趙姓女列車長日前在IG自爆，因為5月3日144次自強號發生死傷事故，她要從彰化接車北上，卻故意不廣播提醒該班次為海線，導致要前往台中、豐原、苗栗的山線旅客搭錯，還笑稱「我是故意不播音的，壞心的車長是我」。對此，台鐵表示，趙員行為已嚴重影響本局路譽，擬依規予以記過懲處並調離現職。

趙女在PO文中提到，「144次發生死傷事故，我146次從彰化接車～然後一堆旅客看到車來就上車，結果……要去台中、豐原、苗栗的全部坐錯，而且一堆人哈哈哈哈哈，我的車開海線，其實啊，我是故意不播音的，壞心的車長是我」，甚至不忘附上一張比著YA手勢的自拍照。該則貼文引發民眾不滿，截圖向台鐵、監察院以及總統府投訴。

請繼續往下閱讀...

▲要前往高鐵台中站（新烏日）和台中火車站的旅客，要搭乘山線的班次。（圖／翻攝自台鐵官網）

對此，台鐵表示，5/3趙員接班（146車次）彰化=七堵乘務，經查確有依SOP播音及執行旅客服務工作，不過，趙員以開玩笑方式於私人IG（有限定）不當貼文極為不妥，車班組主任發現後已立即請其撤除。

台鐵強調，趙員行為已嚴重影響本局路譽，擬依規予以記過懲處並調離現職，另外也會再加強教育訓練與輔導。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來