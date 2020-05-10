台鐵拚了！5款觀光列車計畫曝光　「鑽石奢華寢台列車」能躺在車內看星空

▲加拿大頂級奢華列車洛磯山之光。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

2022年為鐵道旅遊年！交通部長林佳龍日前在臉書預告，繼美學導入台鐵的「鳴日號」之後，已經選定原本要退役的阿公級列車「藍皮普快」改造成老派時尚的「藍皮解憂號」，另外，還會有頂級豪華的「鑽石奢華寢台列車」，未來讓旅客躺在車內看星空。

林佳龍說，到日本旅行，到京都搭乘像火柴盒一樣的嵐山小火車、到九州搭乘由布院之森列車、四國的伊予灘物語等，都讓人印象深刻。搭乘鐵道是最輕鬆舒適的旅行方式，「我們也希望台灣的鐵道，除了通勤之外，也能搭載更多觀光的任務。」

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▲林佳龍預告，2022鐵道觀光旅遊年，台鐵要有鐵路觀光車隊了。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

為2022鐵道旅遊年佈局，繼美學導入台鐵的「鳴日號」之後，林佳龍表示，已經選定原本要退役的阿公級列車「藍皮普快」改造成老派時尚的「藍皮解憂號」，現在正在「整形」中。

▲ 九州「由布院之森」列車。（圖／記者黃士原攝）

除了復古款，還會另外打造英倫典雅的「海風號」、樸實悠閒的「山嵐號」，以及頂級豪華的「鑽石奢華寢台列車」，未來讓旅客躺在車內看星空。林佳龍還說，除了觀光列車，也將打造主題風格觀光車站、盤點觀光路線，讓台灣鐵道之旅成為國際觀光新賣點。

▲嵐山小火車。（圖／翻攝自嵯峨野観光鉄道官網）



《鐵道情報》雜誌總編輯古庭維則在臉書發文指出，五款觀光列車計畫曝光後，雖然網路上以罵聲居多，但他個人其實滿支持的，強調這項政策能不能好好延續到完整實現，或是經營上的管理及火車以外的軟硬體，規劃單位當然會有所思考，並不需要批評或看衰。

但古庭維也提醒，有2項特別要關心的前提，第一，EMU100型和EMU300型，已經很老了，如果要賦予新的任務，恐怕也要有新的生命。如果不能與動力改造同步，屆時就會半路掛掉，一天到晚改時間或取消，各種客素等等，可預期會是基層員工的夢靨。

另外，古庭維也進一步再指出，EMU100型是非常指標性的老車輛，因為十多年前台鐵願意動態保存才得以倖存至今，所以大幅修改內裝就牽涉到保存的議題，相信很多人反對的理由，就是捨不得EMU100型被改造。

然而，目前國家鐵道博物館已經開始籌備，古庭維認為，博物館級「原汁原味」車輛可以在博物館保存，提供動態保存車輛更多改造的可能性，關鍵在於「博物館級」的打造或回復，都必須拜託台鐵全力協助甚至配合。

古庭維最後說，安全、準點等老問題，他認為跟推動觀光列車計畫無關，只是容易成為被攻擊的題目，期待大計畫能推動成功，台鐵提升服務質感的同時，也能兼顧文化資產的部分。

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