今年首颱黃蜂可能生成！各國模擬路徑出爐　全台連下2天「防大雨地區」曝

▲陳伊秀指出，目前菲律賓東方海面是一個大低壓帶，有機會有低壓生成發展。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（11日）受到鋒面影響，全台都有降雨機率，其中局部大雨出現在山區機率比較高。至於菲律賓東方海面的熱帶擾動未來是否有機會進一步發展？她說，不排除增強為熱帶性低氣壓或颱風，但都還要再觀察。如今各國模式對該熱帶系統的模擬路徑也曝光，若屆時成颱，將是今年第一號颱風「黃蜂」（Vongfong，澳門提供，即黃蜂）。氣象專家吳德榮則說，各國模式路徑的模擬相當分歧，是否有侵台機率？言之過早！需再觀察。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今雨區有點類似10日分布，但下雨時間會比較早，大約中午11、12時熱力作用加強效果下，午後下雨範圍較廣，但以山區較明顯，平地降雨機率介於30到50%。

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▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳伊秀表示，今白天沒下雨時比較悶熱，但因有微弱東北風，降溫主要在北台灣，新竹以北有機會27到30度，其他地區高溫約30到33度，局部地區仍有機會達到34度。

陳伊秀說，鋒面周二通過，降雨還不會停，但雨勢會比今再緩一些；周三起恢復到上周穩定有點熱的天氣，雨區主要在午後熱力作用的山區降雨。

▼陳伊秀指出，目前菲律賓東方海面是一個大低壓帶，有機會有低壓生成發展。（圖／氣象局）

至於今年第一號颱風黃蜂是否有機會生成？陳伊秀分析，目前菲律賓東方海面是一個大低壓帶，有機會有低壓生成發展，再過3、4天不排除變熱帶性低氣壓，甚至也是有機會增強成颱風。

陳伊秀進一步表示，若屆時熱帶系統有發展起來，未來路徑各家模式分歧，美軍預測往北通過台灣東部海面，到琉球群島往北邊走；歐洲模式則預估其發展比較不好，往西進入南海，且通過菲律賓陸地結構也會被破壞，都還要再觀察。

▼各國模式最新模擬熱帶擾動未來路徑。（點圖可放大／翻攝Typhoon2000）

▼美國GEFS系集模式最新模擬熱帶擾動未來路徑。（點圖可放大／翻攝Tropical Tidbits）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面南下，天氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，並有伴隨小範圍「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨）的機率；各地氣溫略降、北台轉涼。

吳德榮說，周二各地仍不穩定，有局部陣雨或雷雨，但隨鋒面南移，北部先好轉，其他地區再依序逐漸好轉；周三至周日暖氣團逐漸增強，各地恢復為晴朗炎熱的天氣，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮指出，在菲律賓東方海面的低壓雲系正在組織發展中，最新各國模式模擬顯示，其未來發展為熱帶性低氣壓或較弱的輕度颱風都有可能；各國模式路徑的模擬也相當分歧，有在菲律賓東方海面即向北迴轉、不影響台灣的，亦有先進入南海再向北迴轉、距離台灣較近的。他表示，由於目前各國模式模擬的動向，皆為一周左右的變化，故無論模擬強度或路徑皆有很大的不確定性，是否有侵台機率？言之過早！需再觀察。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）