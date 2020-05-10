男大生加油站大夜代班！返家撞左轉車亡　母認屍不停掉淚：時間到走了

記者董美琪／綜合報導

彰化一名江姓男大生（22歲），8日一早從加油站上完大夜班，騎乘黃牌重機返家途中，行經二林鎮與溪湖鎮的溪湖橋處，撞上陳姓少婦（33歲）駕駛的紅色休旅車。陳婦疑似急著送小孩上學，未禮讓直行車就左轉，讓江男撞上彈飛汽車落地，現場留下一大片血跡，到院不治。母親節前夕，喪失寶貝愛子的江媽媽透露，這個小孩是求來的，因此法師說時間到了就要走了。

警方指出，這起死亡車禍發生在8日清晨，陳女駕駛的紅色自小客車行經到二溪路2段與橋北巷口，未禮讓對向內線道江姓駕駛的黑色大型重型機車，直接左轉。江姓男大生疑似來不及剎車，直接撞上休旅車右側。江男當場彈飛落地，安全帽也被拋飛，不斷吐血，頭顱破裂，送往衛生福利部彰化醫院仍傷重不治。

▲彰化1名男大生騎重機被撞不治。（圖／翻攝自臉書「重機車友」）



警方表示，雙方都是二林人，都沒有酒駕，初步調查應是休旅車左轉彎時，未禮讓直行機車，而直行機車也未依規定減速而釀禍，肇事陳女被以過失致死罪移送。

據了解，就讀中部某科技大學的江姓學生，是家中獨子，家裡還有就讀國中、高中的妹妹，他為了貼補家用，到加油站打工賺錢。江母接獲警方通知後，跟家人趕到警局時，得知兒子傷重不治，忍不住不斷掉淚。

▲彰化1名男大生騎重機被撞不治。（圖／翻攝自臉書「重機車友」）



同事哽咽地說，每次找他上班他都會說好，江男其實平常是上早班，平常下午3點下班，當天因為大夜班缺人，好心幫忙代班，沒想到從此天人永隔。

根據《三立》報導，死者同事表示，江媽媽表現堅強，透露這也是沒辦法的事情，還說法師曾說這個小孩是求來的，所以（他）時間到了，就要走了。

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