豪言「路是自己走的」！生蠔店老闆被封「華人圈傳奇」…偷拍裙底自毀前途

▲生豪名店老闆捲入偷拍風波，被判刑3個月。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

台北一家知名生蠔餐廳的許姓老闆年初犯下偷拍案，被判3個月徒刑，得易科罰金9萬元。對比先前接受媒體採訪時，豪言「路還是要自己去走」的意氣風發模樣，這樣的行為無疑是自毀前途。

36歲的許姓老闆高中時曾到英國就讀語言學校，大學也在英國就讀。他從大三開始在海鮮市場打工，碰上開生蠔的工作後，就此展開生蠔之旅，一開就是10年，在英國當地相當有名，還被封為「倫敦華人圈傳奇」。他還曾說，這10年間，至少開了200萬顆生蠔，技術相當嫻熟。

考量到父母年紀大，許男回台開餐廳，標榜「新鮮直送」的生蠔，吸引不少饕客慕名前去，創下月營業額30萬的佳績。不過，許男年初卻涉嫌偷拍，利用女客人到櫃台點餐的過程，拿出手機拍下女客人的裙底，讓客人的朋友氣炸報警。

▼生豪名店老闆捲入偷拍風波。（圖／翻攝臉書）



警方調查後發現，許男的手機內的確有被害人的裙底風光，包含大腿、其他隱私部位的照片。許男則供稱，偷拍是為了紓壓。

法院審理後，依照妨害秘密罪，判處許男3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。對比先前受訪時的影片，許男曾在鏡頭前發下豪言，儘管得不到父母的認同，路還是要自己去走，如今卻捲入偷拍風波，無疑是自毀前程。

附近攤商得知消息，也感到相當驚訝，許男平常很客氣，也相當文靜、有學問，完全沒想到會犯下這種錯。

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