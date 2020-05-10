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知名生蠔店老闆偷拍辯紓壓！短裙妹點餐遭洩底　免坐牢代價9萬元

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▲▼正妹,辣妹,短褲,牛仔褲,美女。（圖／pixabay）

▲經營知名生蠔餐廳的許姓老闆，年初時拿手機偷拍女客人裙底風光，遭處有期徒刑3月。（圖／pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

在台北花博公園經營知名生蠔餐廳的許姓老闆，年初見店裡出現一位穿著短裙的女客人到店裡用餐，一時興起竟拿出手機走向女客人，朝她裙底伸過去拍了女子的底褲、大腿等隱私照。警詢時他表示是為了紓壓所以偷拍，台北地院審結依妨害秘密罪判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

現年36歲的許男高中時起在英國著名海鮮市場Borough Market打工，而過去受各大媒體採訪時，他也透露自己在打工10年下來至少開了200萬顆生蠔！回台開餐廳後，許男就是主打擁有絕佳貨源，標榜生蠔從英國新鮮直送，雖位於台北市中山區花博公園內的店鋪不大，但不少遊客和饕客慕名而至，店內時常高朋滿座。

據判決，許男今年1月5日下午4時30分許，趁一女客人穿短裙至櫃檯點餐之際，竟拿出iPhone手機偷拍女客人裙底風光，遭拍女客人的朋友見到後立即報警處理。

進警局後許男交出手機，員警發現裡面確實有被害人裙內底褲、大腿及其隱私部位的照片，經詢問，許男稱偷拍是為了要紓壓，檢警再翻查他的手機，確定沒有其他女性受害後，依妨害秘密罪將他起訴。

台北地院審理時許男坦承所有犯行，法官審酌他大學畢業的教育程度、月收入5至10萬元等情況，依妨害秘密罪判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。

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