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中年男狂拍可愛店員妹！她急上前「一直偷拍妳」　曝一場大烏龍…尷尬炸

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▲▼instagram,追蹤,滑手機。（圖／pixabay）

▲原PO發現有中年男子拿手機狂拍店員妹。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「剛剛那個人一直在偷拍妳！我們有錄起來」一名女網友日前跟男友到連鎖咖啡店，意外看到有一位中年男子拿著手機，對方開著相機、用各種角度拍眼前漂亮可愛的女店員。她點餐時就氣憤告知女店員，沒想到結局讓她糗炸，讓其他人笑噴，「尷尬一瞬間」、「最怕空氣突然安靜」，也大讚原PO正直善良的一面。

這位女網友在《Dcard》的有趣板發文「那個人一直偷拍妳！」說他跟男友在連鎖咖啡店排隊買飲料，看到隊伍前方「一名中年男子正用他的手機放大縮小、各種角度來拍眼前這位漂亮可愛的女店員」。

請繼續往下閱讀...

當時原PO男友覺得有點好笑，所以就在後面捕捉畫面，她忍不住兇狠地瞪了男友，指責道「這一點都不好笑！」並在點餐時，氣沖沖地告訴女店員「剛剛那個人一直在偷拍妳！！我們有錄起來！」沒想到可愛的店員妹露出訝異表情，告訴她「我知道！！謝謝你們！不過他是我爸……」

櫃台,服務業,店員（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲店員妹一句「謝謝你們！不過他是我爸……」讓原PO糗炸。（示意圖／stocksnap）

看到貼文後，其他網友紛紛笑噴，「心裡想說，完蛋了我剛剛那麼激動幹嘛」、「幸好妳不是大喊：『你這變態，把手機交出來』，這種應該只有殞石撞地球才能毀滅妳的尷尬」、「店員的父親真滴可愛，女兒是父親上輩子的情人不會錯」、「想到原波義正詞嚴地走過去，再露出那個表情好有畫面」、「這爸爸也太可愛了。」

貼文也意外引出可愛女店員現身，讚賞女網友的見義勇為，「我就是店員本人：）你們人真的太好了，我聽到快笑死。話說，原po妳好正。」

更多人也大讚原PO的行為，「原PO正直又善良，迷人」、「這真的不能怪原po欸哈哈哈！妳真棒，很有正義感，這種搞笑事件的機率實在微乎其微啊哈哈哈」、「尷尬是沒錯，但這是好事，雖然有些人會覺得雞婆，可是相較於冷漠，多一份熱心幫助，總是比較好」、「妳這樣子是很棒的～～～妳沒錯的喔。謝謝妳保護女孩的這種心態。」

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