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李宗瑞桃園版「蘆竹王陽明」慘了！二審判刑10年、2年8月

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▲網路狂人「蘆竹王陽明」李德威之前因涉猥褻台東員警案，遭桃園市警局蘆竹分局移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲「蘆竹王陽明」李威德，二審再遭判刑10年與2年8月。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

自封「蘆竹王陽明」的富少李威德拍攝自己與女友、網友的性愛影片後PO網，被害女子中年紀最輕的甚至只有15歲，行徑不輸給犯下性侵偷拍案定讞的李宗瑞。李威德一審遭重判10年與2年8月，案經上訴，高等法院二審於22日宣判，駁回上訴，仍將李男判刑10年與2年8月，其中2年8月得易科罰金。可上訴。

檢方起訴指出，現年27歲的李男，2016年與女友交往期間，就多次偷拍性交畫面。他不滿分手竟恫嚇「一定讓妳付出代價」，就散布性愛影片。另外李男認識1名年僅15歲少女，誘騙回租屋處發生關係，並竊錄性愛影片，後來再用同樣手法竊錄和另名16歲女網友性交過程。檢警清查檔案時，發現影像圖檔竟高達300GB。

不僅如此，李男還恐嚇被害女子：「我會讓妳現在旁邊那些人看妳沒穿衣服的樣子！」「死破逼去給狗幹...你這種貨色去給乞丐幹都嫌妳髒！」「妳不還我我的東西，我就毀妳容！」「我滿想買把槍把妳斃了再自殺！」

一審法院審理時，李男坦承犯罪，並與部分被害人和解，合議庭認為，李男雖對拍攝性愛影片並散布等罪行坦承不諱，但被害女子性交影片數量太多，嚴重侵害被害女子隱私，戕害身心甚鉅，事後還以影片恐嚇被害女子，使被害女子精神上受有極大畏懼與痛苦，實應嚴懲。最後依照違反《兒童及少年性剝削防制條例》、「妨害秘密」、「加重妨害秘密」等15罪，判刑10年；另外再判刑2年8月，這部分可易科罰金。

案經上訴，高等法院二審於22日宣判，合議庭法官仍認定李男性侵、偷拍5名被害人，考量他犯罪行為造成被害人傷害，理當重判，但他已經與部分被害人和解，因此高院駁回上訴，仍維持10年與2年8月的刑期。

李男除犯下本案外，又經常臉書開直播，言行極具爭議，曾在網路直播過程中抽K菸、吸笑氣，先前在看守所被收押期間，親友竟趁會客偷拍，李男在鏡頭比YA，影片還PO上IG。另外他去年和朋友到台東時，因超速遭警方開單，又從後面做出抱著員警臀部、前後抽動的猥褻動作，朋友還在一旁錄影；李男事後被台東警方逮捕，台東地院依侮辱公務員罪，判刑3月，得易科罰金9萬元。

▼「蘆竹王陽明」李威德曾在個人IG貼文對開單警員做出不雅猥褻動作。（圖／翻攝爆料公社）

▲桃園市自稱「蘆竹王陽明」李姓男子，在個人IG貼文對開單警員做出不雅猥褻動作。（圖／翻攝爆料公社）

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