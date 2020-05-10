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紀德艦「517秒衝刺片」外流　女兵坦承20次以上「超慘下場」曝光！

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▲▼宜蘭蘇澳海軍中正基地營區開放參觀,紀德艦,基隆艦,吳慕樵 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲紀德艦基隆艦 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉亭／綜合報導

海軍紀德級基隆軍艦（舷號1801號）去年爆出不倫情，上士班長與女下屬在船上激戰，更被同僚偷拍剪輯517秒影片流出。事件爆發後偷情男女、偷拍蘇姓男子都被記過撤職汰除，其中下場最慘的是女下士，不但被看光光，最近再被判刑4月，更為了要賠償元配到加油站上班。

判決書指出，蘇男得知班長與女兵交往，且常常在基隆艦輔機辦公室內激戰，預先藏好手機錄影，隨後再剪輯成2段分別3分39秒、4分58秒合計517秒的影片，傳送給其他同袍。

據相關人士指出，該名女兵背對著上士，雙方在沒人的機艙房脫下內褲，接著便開始動作，女生也隨著男班長的動作發出聲音，雖然一旁的輪機聲音噪音很大，卻蓋不掉女生的叫聲。

影片流出後，男上士及女上兵被處以撤職及兩大過的懲處並汰除，另檢討單位幹部疏失責任。而偷拍的蘇男依竊錄非公開活動罪及散布竊錄非公開活動內容罪合併判處8個月徒刑，得易科罰金24萬元。

男方元配事後也提告，男女方都坦承犯行，女兵指出，2人從2018年開始交往，多次趁著在軍艦上約會，或是到蘇澳、高雄旅館，前後發生約20次性關係。元配後來對老公撤告，女兵則已賠償90萬元和解。

根據自由時報報導，女兵因為色情影片在外流傳，被人看光光，需要接受心理治療外，工作也丟了，目前在加油站工作，月收入2萬8000多元，每月要攤還1萬元和解金，為了這段孽緣付上代價。

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