防疫成果全世界都看到！林佳龍：已有22家航空公司正名台灣

▲交通部長林佳龍。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃凱翊／綜合報導

交通部長林佳龍與衛福部長陳時中今早一同參加記者會慰問醫護，其中林佳龍在受訪時提到，國際上對於台灣此次的防疫效果有目共睹，對於台灣跟大陸的不同更能分辨，更提到目前已有22個國際航空公司已經成功正名台灣。

大陸民航局在2018年曾致函世界各國的航空公司，要求必須在台灣名稱前加註「中國」二字，其中包括加拿大航空、英國航空等多達61家知名航空公司，都陸續接受此說法。

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今(10)日的台灣大車隊提供五萬組搭車金送防疫中心活動，面對大陸在國際上的各種打壓，林佳龍在記者會上表示，此次新冠肺炎的台灣防疫成果，讓世界有目共睹，「更能分辨出台灣與大陸的不同」，同時他也提到，截至目前為止，經過外館的努力交涉下，已有22家航空公司願意正名，「拒絕在台灣的稱呼錢加上中國二字」。

交通部針對計程車司機推出多項補助，包括薪資、油料、培訓補貼，每名司機最多可領6萬元，補助金引起外界討論，有人認為金額太多，要發起拒搭，交通部長林佳龍表示，不需要污名化司機，計程車是大眾運輸，是防疫、觀光不可或缺的一環。

▼林佳龍、陳時中衛福部台北醫院慰問醫護。（圖／記者周宸亘攝）

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