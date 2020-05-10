計程車運將領6萬補助挨轟　車隊回饋挺醫護！捐「250萬搭車金」

▲交通部長林佳龍及衛福部長陳時中出席台灣大車隊捐贈醫護搭車金記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／台北報導

計程車司機最多可領6萬元紓困補助受到外界抨擊，不過，台灣大車隊今（10）日在母親節當天，特別在台北醫院舉辦「醫護挺我，我挺醫護」活動，捐出250萬搭車金給醫護人員。交通部長林佳龍特地到場，對疫情期間計程車業績雖受到很大的影響，但卻不忘要回饋社會表達感謝。

台灣大車隊在母親節於台北醫院舉辦記者會，致贈250萬元搭車金及康乃馨給醫護人員，交通部長林佳龍及衛福部長陳時中都到場支持。台灣大車隊指出，全民防疫讓醫護人員長期處在身心緊繃的高強度工作環境，希望藉由搭車金，可以提供醫護更便利、無負擔的搭車服務，釋放疲勞喘口氣。

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▲林佳龍感謝計程車朋友，在疫情期間雖業績受影響，但仍不忘回饋社會。（圖／記者周宸亘攝）

林佳龍表示，在疫情期間，雖然計程車業績受到很大的影響，但不忘要回饋社會，台灣大車隊的司機全程配戴口罩，車輛營業前後及每4小時定時消毒，導入電動噴霧器，強化車內外各角落的消毒工作，隨車也配備酒精消毒瓶，「因為司機防疫做得好，所以民眾沒有被感染疑慮，乘客可隨時安心搭車。」

另外，針對台灣大車隊也致贈250萬搭車金給醫護人員，以行動支持紓困措施，林佳龍說，值得肯定，期待能有更多業界參與，產官攜手共體時艱。

林佳龍說，計程車是準大眾運輸，雖然可能只載3、4人，但往往是交通的第一哩路、最後一哩路，台灣大車隊經營困難，但仍願意站出來感謝醫護，捐贈250萬元搭車金，讓醫護可以放心也放鬆搭車，隨著疫情控制很好，社會想過更正常生活時候，呼籲大家可以放心搭計程車，讓他們生意、日子可以過好一點。

▲▼母親節當天，台灣大車隊捐贈醫護250萬搭車金，林佳龍及陳時中也代表轉送康乃馨給醫護。（圖／記者周宸亘攝）

針對近來被罵翻的計程車司機紓困補助最多可領6萬，林佳龍也再次澄清，這不是新的措施，3萬是一人一個月一萬的薪資補貼，可連續領3個月；培訓課程要上滿120小時才能領18960元，但這是要上課、花時間的，主要是讓司機可以提升競爭力；油資補貼也是過去SARS期間就有的，總合加起來最多有6萬，但也不是人人都能領到這樣。

台灣大車隊董事長林村田表示，從疫情以來，交通部從很多面向支持司機，包含薪資津貼、油費補貼，雖然金額不大，但這是一個感受上的支持，非常感謝部長。

▲台灣大車隊回饋挺醫護！捐「250萬搭車金」。（圖／記者周宸亘攝）

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