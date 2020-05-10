「千人重複領補助」之亂　林佳龍：不一定是惡意，可能是資訊不足

▲交通部長林佳龍。（圖／記者黃國霖攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情影響，各部會紛紛針對不同族群推出紓困方案，但近來發生不少「斜槓族」符合2個以上的方案，竟分頭「重複請領」。對此，林佳龍上午受訪時解釋為什麼會有這種現象？主要是因為紓困有1.0、2.0方案，隨疫情擴大有加碼，有一些民眾可能覺得他們想要選擇後面的方案，或者是這兩個方案之間因為先前資訊不足，沒辦法做出最有利選擇，「他們也不一定是惡意的」。

林佳龍今（10）日出席台灣大車隊舉辦的「醫護挺我，我挺醫護」搭車金捐贈儀式記者會。會後受訪時被問及紓困補助有多人重複請領一事，林佳龍說，以交通部、勞動部資料勾稽結果，有1000人左右重複領取，他強調，大家請放心，會追回補助款，雖然不認為重複領款都是惡意，但如果是刻意，一個都跑不掉。

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▲林佳龍上午出席台灣大車隊捐贈醫護搭車金記者會。（圖／記者周宸亘攝）

林佳龍說，經過現在把制度整合加強宣導，各部會也落實資料勾稽，已經沒什麼新發生重複報名領取的例子。事實上，因為紓困有1.0、2.0方案，隨疫情擴大還有加碼，林佳龍表示，有一些民眾可能覺得他們想要選擇後面的方案，或者是這兩個方案之間因為先前資訊不足，沒辦法做出最有利選擇，「他們也不一定是惡意的」。

他指出，以交通部、勞動部勾稽結果，大概有1000人左右重複申請，這些會追回補助款，大家請放心，「雖然不認為都是惡意，但如果刻意重複領取，一個都跑不掉。」

台灣大車隊在母親節於台北醫院舉辦記者會，致贈250萬元搭車金及康乃馨給醫護人員，交通部長林佳龍及衛福部長陳時中都到場支持。

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