小黃運將最多領6萬元補助被罵爆　林佳龍緩頰：計程車業績已降到一半以下

▲林佳龍出席台灣大車隊舉辦的「醫護挺我，我挺醫護」搭車金捐贈儀式記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部長林佳龍今（10）日出席台灣大車隊舉辦的「醫護挺我，我挺醫護」搭車金捐贈儀式記者會。對於近日引起爭議的計程車司機最多6萬元補助一事，林佳龍也再次澄清，這都是既有項目，不是新增，也不是另外再發現金，計程車作為防疫第一線，希望大家能更體諒他們處境。

計程車司機紓困補助最多可拿6萬元，引起爭議，林佳龍上午受訪時再次強調，計程車也是大眾運輸一部分，站在防疫第一線為大眾承擔風險，也是很辛苦的勞動工作者。

請繼續往下閱讀...

林佳龍說，交通部紓困方案不只有運輸業，除了計程車之外，也包含遊覽車，更還有觀光業，一人一個月1萬薪資補貼，都是一體適用。另外，培訓課程補助也是，只要司機願意花時間進修充電，也適用請領培訓金。

至於油資補貼方面，林佳龍說，這在SARS期間就有辦理，他強調，計程車紓困項目都是既有措施，不是新增的，也不是去另外發現金，只是有報導沒寫清楚才引起誤會，交通部也有做出澄清。

林佳龍說，感謝計程車作為防疫第一線，希望大家能夠更體諒他們的處境，現在計程車業績降到一半以下，又要承擔這麼大的風險，盼大眾用這樣的同理心挺計程車，讓計程車司機也能挺防疫。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來