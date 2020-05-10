民進黨北市主委選舉互控賄選　卓榮泰：13日有清楚調查結果

▲▼傅正先生逝世29週年紀念，民進黨主席卓榮泰接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市黨部主委參選人互控賄選，黨主席卓榮泰10日表示，已成立調查小組，他要求下週三（13日）要有清楚結果，不過雙方當事人都相當冷靜節制，期待其他支持者要冷靜下來，有民主風度才會更順利。

卓榮泰9日在臉書表示，一旦有任何違反選風、刻意攻訐，傷害同志及黨譽行為，一經查實，絕不寬貸，並點名要求台北市黨部起帶頭作用立下典範。

卓榮泰10日接受媒體訪問時表示，雖然他在黨中央的時間剩最後十天，但是每一天、每一分鐘都必須要以他的工作為念，以整個黨發展為念，不希望黨的競爭影響到社會對黨所有的形象。

卓榮泰說，所以他語重心長要求大家要用最民主風度進行民主的競爭，不能有破壞選風的行為，「已經要求所有從中央到地方黨務工作人員，絕對要黨務公正，選務中立，才可以進行一場最公平的競爭，這期許黨員同志應該還可以聽得進去」。

卓榮泰說，已經組成調查小組，這段時間權限、權責在調查小組裡，他要求下週三（13日）要有清楚調查結果，因此希望小組可以盡快進行。

不過，卓榮泰表示，雙方當事人都相當冷靜節制中，期待其他支持者更要符合雙方參選人本身主要的競選態度，支持者要冷靜下來，雙方當事人都要有民主風度，這樣進行才會更為順利。