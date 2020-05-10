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浙江猛女徒手健身　拉斷花瓶造景「砸斷手」求償139萬

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▲▼花瓶,健身,骨折。（圖／翻攝自微信公眾號浙江天平）

▲大陸一名女子在社區中的花瓶造景做運動，結果花瓶跟底座分離砸斷她的手。（圖／翻攝自微信公眾號浙江天平）

實習記者簡立宇／綜合報導

大陸浙江省江山市有一名吳姓女子經常在社區裡晨練，然而2018年3月某一天，她攀在社區的花瓶造景上「徒手健身」時，因為花瓶與底座分離，幾十公斤重的花瓶直接砸落吳女的右手，導致她多處骨折。她向社區的物業公司求償，在2020年1月提出告訴，求償33萬（約139萬台幣），日前遭法院駁回。

根據《澎湃》報導，吳女因為將一隻腳壓在花瓶邊緣，還將雙腳踩在1公尺高的基座上，雙手拉住花瓶，向後伸展背部，導致花瓶與底座分離。她認為社區的物業公司沒有做好安全檢查，要求醫藥費、誤工費、護理費、營養費、交通費、鑒定費、殘疾賠償金、精神損害撫慰金等，共33萬元（約139萬台幣）。

浙江江山市法院在近日駁回吳女的訴訟請求，目前判決已經產生法律效力。法院表示，「吳女受傷的直接原因，是由於她自身行為導致花瓶脫落，進而砸中右手」，做為「完全行為能力人」，應該清楚花瓶的功能不是健身，而是一種景觀設施。

▼（圖／翻攝自微信公眾號浙江天平）

▲▼花瓶健身。（圖／翻攝自微信公眾號浙江天平）

另外，被告的物業公司也在社區內多處放置警示牌，在事前就有警告民眾「禁止攀爬」。微信「浙江天平公眾號」表示，良好的社區秩序不應該只依賴社區物業公司的管理，需要整個社區居民共同維護與參與，如果認定物業公司有錯，那無疑是加重他們的注意義務與範圍。

浙江天平也引用法條說明，《中華人民共和國侵權責任法》第三十七條第一款規定：「賓館、商場、銀行、車站、娛樂場所等公共場所的管理人或者群眾性活動的組織者，未盡到安全保障義務，造成他人損害的，應當承擔侵權責任。」行為人對於損害的產生有過錯則應當承擔責任，無過錯則不承擔責任。

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