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解放軍壓縮台灣防禦縱深　陸委會：大陸採「軟硬兩手策略」

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▲▼3月26日陸委會例行記者會，副主委陳明祺。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸委員會發布對中國大陸情勢的研判報告。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

就2020年中國大陸情勢，我陸委會8日發布研判報告，列出五大要點，表示共軍透過增加空演訓次數和强度，制衡美軍、壓縮台灣防禦縱深，並啟動大外宣，撇清病毒起源。對台方面，亦持續操作「軟硬兩手策略」，批中華民國台灣是「漸進台獨。」

根據陸委會「2020年第1季中國大陸情勢研判報告」節錄重點，分別對當前對岸的內部情勢、港澳情勢、軍事動態及區域安全、 對外關係、對台工作等方面進行解析。

▲▼中共遼寧號(CV-16)航空母艦。（圖／國防部提供）

▲中共解放軍海軍遼寧號(CV-16)航空母艦日前行經台灣附近海域。（圖／國防部提供）

在對台工作上，陸委會認為，中共持續操作軟硬兩手策略，在疫情期間稱及時通報疫情，批我政治操弄未顧及台胞返鄉權利、暫停陸生赴台，並持續對台軍事恫嚇，稱有能力挫敗分裂活動，批中華民國台灣是「漸進台獨。」

與此同時，大陸國台辦亦與各地台辦宣傳協助台企有序復工復產。另抗議美方通過涉台法案，批我「以疫謀獨」；抵制美國、捷克與我防疫合作，在我加入WHA等議題表達反對立場，重申「一中原則」。

值得注意的是，大陸對台影響還有國安層面，報告稱，中共解放軍除了高度參與疫情防控外，也在此期間，透過「增加海空演訓次數和强度，制衡美軍、壓縮台灣防禦縱深。」

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會還認為，關於美中在疫情外交場域交鋒，中共已經啟動大外宣，撇清病毒起源，另在港澳情勢上，由於疫情期間中香港的「反送中」能量未消散，「一國兩制」民意創新低，仍有7成支持2047年後續行「兩制。」

目前，中共已經調整港澳系統人事，包括駱惠寧掌香港中聯辦、夏寶龍出任港澳辦、港澳中聯辦主任均兼任港澳辦副主任。不過，香港立法會選舉籌備工作展開，港府擬修改投票順序、候選人定義亦引發批評，在此之下，報告點出出現包括黎智英等知名人士遭逮捕，港政務主任、警員離職潮等現象。

對於大陸將於5月21、22日舉行的「兩會」，陸委會觀察，疫情之下，中共領導人習近平強化部署防疫、推動復工復產，要求做好「六穩、六保」，重視扶貧攻堅目標，並在政法系統等與地方人事調整，要求從嚴治黨，解決形式主義等，惟經濟面受疫情蔓延全球影響，加以美中貿易協議後續執行和談判的不確定性，數個機構預期今年大陸經濟成長率不高。

社會方面，陸委會直指，中共官方持續強化輿論控制，以及新興監控技術，同時加強少數民族管控。另外，報告認為由於疫情威脅威脅中低收入群體和存在復發風險，中國大陸仍存在有糧食短缺、健康風險與環境污染等問題。

▼習近平致力鞏固中共政權領導權威。（圖／翻攝自新華網）

▲▼習近平親自赴浙江　視察寧波舟山港港復工。（圖／翻攝自新華網）

►「即日起，我退出老化黨。」

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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