4月出口轉正　大陸商務部：把合格的防疫物資提供給國際

▲大陸口罩等防護設備出口到法國。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

在經過首季的低迷後，中國大陸海關總署7日發布數據顯示，今年4月外貿進出口總額降幅收窄，出口額以人民幣計，年增8.2%意外轉正。大陸商務部發言人高峰也在同日提到，中方不斷強化質量監控，規範出口市場秩序，把合格的防疫物資提供給國際市場，積極支持各國抗擊疫情。

數據顯示，4月份以人民幣計，中國大陸外貿進出口總額2.5兆元，較去年同期微降0.7%。其中，出口1.41兆元，增長8.2%，進口1.09兆元，下降10.2%；另若以美元計，大陸4月出口總額為2002.8億美元，年增3.5%，進口1549.4億美元，年減14.2%，貿易順差453.4億美元，成長約2.5倍。

▲大陸商務部新聞發言人高峰。（圖／記者陳政錄攝）

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉在報告中分析，4月中國出口大增，主要受惠於復工復產速度加快，2、3月積壓訂單一併釋放所致，此外全球防疫物資需求增加，也帶動相關物資在4月大量出口。

商務部發言人高峰也說，3月31日，商務部、海關總署、藥監局聯合發布公告，加強醫用口罩等5類醫療物資出口質量監管以來，在保障國內防控和復工復產需求的基礎上，大陸防疫物資出口規模持續擴大，有效支持了全球抗擊疫情。

他表示，根據商務部統計，3月1日—5月6日，中國大陸通過市場化採購方式，已經向194個國家和地區出口了防疫物資；根據海關統計，自4月1日以來，我國防疫物資出口呈明顯增長態勢，4月份外貿出口迎來恢復性增長。

但美國銀行證券大中華區首席經濟學家喬虹提醒，雖然五一假期後大陸市場有扭轉跡象，但受限於國際疫情嚴峻，整體需求面仍存在挑戰，將影響大陸未來的經濟數據表現。

若以1到4月分整體數據來看，按大陸海關總署統計，大陸今年前4個月進出口總額，按美元計為1.3兆美元，年減7.5%；其中，出口年減9%，進口年減5.9%；貿易夥伴方面，與第二大貿易夥伴歐盟的貿易總值下降6.5%、與美國貿易總值下降12.8%。

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