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【黃寶慧】慧眼看天下／美挺台出席WHA　轟炸機.航母鎮亞太！？　川普拉攏盟國甩鍋　解密UFO玄機！？

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新聞節目中心／綜合報導 

新冠肺炎疫情燒向世界，台灣雖然不是世界衛生組織（WHO）的一員，但卻能超前部署、疫情防控獲得各界肯定，國際間也陸續出現力挺台灣參與WHO的聲浪，美國國務卿龐培歐最近就向世衛祕書長譚德塞喊話，呼籲讓台灣以觀察員身分，出席本月18日召開的世界衛生大會（WHA），有沒有可能加劇中美政治拉鋸戰？中美角力持續延燒，美方在多艘軍艦染疫、戰力略損的情況下，卻依然頻頻出動軍機，現蹤台灣周邊海域，更傳出在日本橫須賀港，休養半年的核動力航空母艦「雷根號」已離港出海，究竟美軍到亞太地區大秀軍事肌肉的原因是什麼？日前美國五角大廈，非常罕見公開了3支海軍目擊「不明飛行物體」（UFO）的影片，證實瘋傳已久的幾支幽浮畫面，並未經過造假後製，選在疫情肆虐美國之際釋出，引發爭議，難道是想藉此轉移防疫不力的焦點嗎？《慧眼看天下》第97集，邀請到美麗島電子報董事長吳子嘉，以及亞太防務雜誌總編輯鄭繼文，與主持人黃寶慧深度分析最新疫情發展與國際情勢。

▼B1B轟炸機與其它戰機一同演訓。（圖／翻攝飛機守望Aircraft Spots）

▲B1B轟炸機與日本航空自衛隊三澤基地的戰機一同演訓。（圖／翻攝飛機守望Aircraft Spots）

新冠肺炎疫情趨緩 全球陸續解封
全球疫情逐漸趨緩，各國都醞釀在6月底前「解封」，民眾都迫不及待想展開新生活，美國半數州部分解封後的首個周末，風和日麗加上天氣回暖，到處都出現大批人潮；而抗疫有成的澳洲、紐西蘭、丹麥等七個國家，也準備籌組聯盟，希望在採取共同防疫標準下，有條件讓成員國的觀光客入境，重啟觀光、振興經濟，紐西蘭副總理更表示，也有計畫要邀請疫情相對緩和的國家，包括台灣、日韓等一同加入。

▼紐西蘭北島的農場。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭,北島,農場。（圖／達志影像／美聯社）

陸五一長假 各大景點人潮湧現
每年的「五一長假」，是中國大陸觀光旅遊的高峰，今年官方更排定連休5天，也是10年以來最長的一次勞動節連假，雖然各地風景區嚴格控管人流，但還是有不少地方都出現「報復性出遊人潮」；北京故宮就成為這次五一假期，最具人氣的景點之一，時隔97天重新對外開放，五天連假總計2萬5千張門票通通秒殺；而今年3月因疫情被迫延期的兩會，也正式定於這個月22日在北京召開，似乎也象徵著大陸的新冠肺炎疫情已經獲得控制。

▼北京故宮博物院。（圖／翻攝自北京晚報）

▲▼北京故宮,故宮,故宮博物院。（圖／翻攝自北京晚報）

沉默許久 拜登上節目駁性侵指控
美國前副總統拜登，上個月遭前助理里德指控，27年前曾對她毛手毛腳，而這名女助理在申訴後，卻直接遭到開除，消息一出引發熱議；拜登幾乎篤定代表民主黨出戰11月的總統大選，在沉默一個多月後，拜登1日終於出面公開反駁，表示這件事絕對是子虛烏有；作為拜登可能的最大勁敵，曾多次捲入性暴力疑雲的總統川普，就以過來人身分，建議拜登挺身「對抗」不實指控。目前雙方在最新民調中，差距縮小到了2%，而這個指控，會不會對選情造成影響，也引發關注。

▼拜登和川普目前民調相當接近。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼拜登,川普。（圖／達志影像／美聯社）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出，敬請鎖定。

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