PO舊照回憶與媽媽的相處　馬英九被爆料兒時超強技能

▲馬英九放上舊照片懷念已離開的母親。（圖／馬英九臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

5月10日全台歡慶母親節！前總統馬英九在臉書放上舊照片，懷念已經離開的母親，也談起兒時與母親還有姊姊們相處的點滴，意外透露出自己「從小到大都不尿床」。

照片中，馬英九的媽媽才30出頭，而大家都剪了個「城門頭」，馬英九說「媽媽最不喜歡小孩剪這個髮型」，但當時學校就是這麼規定，相信經歷過那個年代的人，應該都有印象。

馬英九敘述，當時大家身上的毛衣都是媽媽親手織的，開心的依偎在媽媽的懷裡，「只有我看起來有些愁眉苦臉」，二姊說，「誰叫你嘴裡含了顆酸梅拍照！」每回講起這件事，大家都笑成一團。

馬英九說，自己跟媽媽的感情極好，跟天下所有母親一樣，在她眼裡永遠是長不大的孩子，念大學時一起出門，還會牽著手，遇到別人稱讚時，媽媽會高興地回說，「我們家弟弟都很乖，從小到大從來不尿床」。

今天是母親節，馬英九說「雖然媽媽已經離開我們6年，但與她的點點滴滴回憶，仍不時在家人腦海中浮現。」媽媽的愛永遠留在我們姊弟之間，「我要祝在天上的她母親節快樂，我的姊姊、妹妹、太太及大女兒也都是母親，也要祝她們佳節愉快更要祝福全天下所有媽媽，母親節快樂！全天下的子女們，要記得及時行孝！」

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