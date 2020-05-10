林智堅放閃「當情人也當家政夫」　許妻3個願望…網：平凡有洋蔥



▲林智堅號召全台爸爸們，讓太太在母親節放一天假。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市長林智堅是三個孩子的超級暖爸，為了感謝太座，母親節特地請老婆Ivy「開出願望清單」，林智堅也在母親節前夕於臉書po出太太手寫的三個願望，其中「像一般夫妻一樣牽手散步」讓網友直呼鼻酸，「平凡到有洋蔥！」，母親節當天，林智堅在IG放上親手製作的早餐放閃，號召全台的爸爸們一起「放老婆大人一天假」。

▲林智堅日前在臉書PO出太太的三個願望，並請大家來追蹤他的「落實進度」。

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週日一早，林智堅就在IG波出親手做的三明治咖啡，「早餐已完成，等太太睡到自然醒」，還祝大家母親節快樂，貼心人夫早餐讓網友驚呼「好羨慕喔」、「還以為是哪家咖啡店，連擺盤都好美」。

原來是母親節前夕，林智堅邀老婆Ivy許願，太座親手寫下三個願望包括「睡到自然醒、吃一頓你親手料理的牛排大餐、像一般夫妻一樣手牽手散步」，林智堅將這個平凡且浪漫的互動放到臉書上，網友也紛紛表示「這願望平凡到有洋蔥、感謝市長夫人把先生借給新竹市民」，也有貼心網友表示「以後遇到散步市長，會裝作不認識」，讓市長和市長夫人自在散步。

▲母親節早上，林智堅先到餐廳找主廚請教「撇步」，希望成品能讓太太滿意。

為了實現老婆的願望，林智堅先利用周間行程空檔前往超市採買，挑選看起來最厚實肥嫩的菲力牛排，並利用車程期間預定花束與餐廳，到了約定好請太太吃牛排當天，特地提前幾小時抵達，向主廚請教如何控制火侯、調味與擺盤，煎烤時更是小心翼翼照顧火侯和熟度。

林智堅送上花束邀請老婆入座，這也是林智堅從政以來首次在鏡頭前曝光妻子，老婆Ivy也很給面子，點評「牛排味道不錯」，稱讚林智堅久未下廚、功力未減，林智堅說，很久沒有好好與老婆享用浪漫雙人大餐，第一關「親手烹煮牛排大餐」算是順利過關。

▲▼浪漫午餐後，林智堅讓太太帶孩子回娘家，自己繼續在家洗碗、洗衣，當一日家政夫。

他說，老婆的另外兩個願望「睡到自然醒、牽手散步」，也會陸續實現，星期日當天要「放老婆一天假」，擔任起超級奶爸帶三個孩子，讓老婆睡到自然醒，也請網友們追蹤林智堅IG，一起和太太驗收成果。林智堅笑說，這是第一次邀請老婆入鏡，「她很尷尬、我也很尷尬」，想藉此邀請大家一起加入「放媽媽或老婆一天假」的挑戰，一起來當媽媽們的神隊友！

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