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社會 社會焦點 保障人權

每天遭丈夫毒打還被陷害入獄！她邊哭邊吃牢飯：為了女兒，我要活下去

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記者陳雕文／新北報導

屏東一名女子生在貧困家庭，20多歲時被迫嫁到雲林，飽受丈夫、公婆虐待，忍受欺凌的日子裡，其母親溺斃、哥哥自盡、父親病逝！後來朋友偷東西，剛生孩子的她被騙去頂罪入獄…含淚吃著牢飯，如今母女團聚，她積極走入人群賣起地瓜，「為了女兒，我要好好活下去！」

●從小被家暴

想起過去的痛苦日子，現年40多歲的小慧（化名）仍餘悸猶存，她說，以前家裡很窮，爸爸心情差就會動手打人，她、媽媽、哥哥都難逃毒手，忍到國中畢業後就決定離開家鄉，到新北市板橋學習美髮，但過了4年，老天爺又跟她開了一個大玩笑。

▲▼小慧。（圖／記者陳雕文攝）

▲面對艱困的人生，小慧努力活著，她哽咽說「經歷很多不好的事，我都放在心裡，幾乎不會跟人提起，因為想起來就會痛，會很想哭」。（圖／記者陳雕文攝）

因為哥哥不滿被笑窮，拿刀砍人，受害者要求賠20萬才能和解，爸爸竟決定把小慧當作抵押，嫁給傷者換取和解，就這樣，小慧被逼著嫁去雲林，每天都要忍受公婆的言語羞辱、被丈夫打到下跪求饒！

小慧被家暴長達2年半，這段期間還要面對娘家的劇變…媽媽發生意外溺斃、哥哥跑去媽媽的墳前服毒自盡、爸爸因病過世。她的心都碎了…因此罹患憂鬱症並有自殘行為，所幸最後成功和丈夫離婚，逃離了地獄。

▲▼小慧。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼小慧罹患憂鬱症並開始有自殘的行為，後來看著女兒在地上爬著叫媽，她驚覺，一直傷害自己，如果死了那誰照顧女兒？因此決定振作。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼小慧。（圖／記者陳雕文攝）

●戀愛

後來小慧結識大她10多歲的男友，該男子在新北三重工作，她決定為愛再度北上，也剛好找到理由離開傷心地。但相愛容易相處難，當時33歲的小慧最後還是決定分手，但兩人分開沒多久，她發現自己懷孕了…

●牢獄之災

女兒出世後，小慧為了生計跑去工廠擔任作業員，結果友人偷東西跑來要她頂罪，害她必須面對5個月的牢獄之災，她難過地說，「看到判決我都傻了，因為就算易科罰金，我根本也沒錢繳，而且女兒還那麼小，我真的不知道怎麼辦」

小慧一路哭著進監獄，女兒被安置在寄養家庭，她說，「擔心女兒也被虐待，我邊吃牢飯邊哭，也時時告訴自己，一定要為了女兒好好活著」，小慧出獄後帶著女兒在外租屋並努力打工，但薪資太少，繳不出房租被房東趕到街上。

●轉折

但天無絕人之路！後來小慧找到【新北平安站】，站長張子文了解狀況後，決定伸出援手並提供生財的工具（烤爐、木炭等）小慧從今年4月開始賣地瓜，目前就讀國小的女兒，假日都會陪在她身邊，幫忙生火、打掃，相當乖巧懂事。

▲▼小慧。（圖／記者陳雕文攝）

▲小慧就讀國小的女兒，假日陪她到老街賣地瓜，還會幫忙掃地維持環境整潔；平日還得面對班上同學的孤立、排擠，把所有心裡話寫進日記本並藏在枕頭下，雖然小小年紀，但言行舉止已經非常成熟。（圖／記者陳雕文攝）

母親節來臨，小慧有感而發說，有天晚上意外看到女兒的日記，裡頭寫著『總被同學孤立』、『同學都嘲笑我沒有爸爸』等負面字眼，「我一邊看一邊哭，覺得女兒受到好多委屈，難怪常躲在牆角偷哭…我只能盡全力不讓她挨餓，只要能滿足她的，我一定盡力滿足」。

小慧補充說，「我的母親節願望就是…希望女兒可以健康長大，而我也能成功克服憂鬱症，面對人群不會再那麼害怕」；女兒私下向記者透露，「謝謝媽媽懷胎10月辛苦把我生下，學會很多事，真的很謝謝她」，後來記者轉達，小慧哽咽了，露出開心的微笑。

▲▼小慧。（圖／記者陳雕文攝）

▲小慧得到新北平安站的協助，開始賣地瓜做生意。（圖／記者陳雕文攝）

●老天爺隨時都在考驗著她

記者在三峽老街陪小慧生火，現場非常炎熱，她汗如雨下但毫無怨言，一直努力把炭放進爐子並點火，但木炭疑似受潮，不論瓦斯噴槍怎麼噴火，溫度始終拉不高，就這樣過了3個多小時…好不容易等火生好了，小慧把地瓜掛好，怎料一旁等待的女兒疑似中暑昏厥，小慧急忙向同行借機車載孩子去醫院，一天的生意也沒了…

▼木炭疑似受潮，小慧頂著極度悶熱的天氣，生火生了3個多小時，好不容易到達指定溫度，掛好地瓜要推出攤車時，女兒疑似中暑昏厥，小慧嚇到跑去跟同行借機車，載孩子去醫院。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼小慧。（圖／記者陳雕文攝）

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