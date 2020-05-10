慶二戰勝利75週年！金正恩向普丁致賀電「回顧友情」：祈求抗疫成功

▲ 普丁曾設宴款待金正恩。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

前陣子神隱20多日的北韓領導人金正恩，繼向中國國家主席習近平致口信後，今（9）日又向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）致賀電，除慶祝二戰75勝利週年外，還祈求俄羅斯能挺過新冠肺炎、抗疫勝利。

北韓官媒《朝中社》9日報導指出，金正恩高度評價二戰中取得勝利的蘇聯，「俄羅斯人民殲滅曾威脅、危害全人類生存的法西斯主義，在正義之戰中取勝，不僅保衛祖國、更守護了全球的和平與安全。」

金正恩在賀電表示，朝鮮（北韓）、俄羅斯在聖戰中維繫兩國戰友之情、延續高貴的傳統，期望未來兩國更能戰勝接踵而來的挑戰和試煉。

金正恩最後更期許，普丁總統最後一定能引領俄羅斯人民從新冠肺言抗疫中取得勝利。

▲ 俄羅斯總統普丁與北韓領導人金正恩去年4月25日正式會面。（圖／達志影像／美聯社）

《韓聯社》分析，金正恩2019年4月前往海參崴和普丁舉行兩國元首會談後，在朝鮮半島無核化、對美協商等議題上積極與俄國取得共識、修復外交關係；而從8日致口信給習近平、9日致賀電予普丁，可以觀察出北韓積極維繫與鄰國間的外交關係。

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