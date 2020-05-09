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回覆金正恩「熱情友好」口信　習近平：深表感謝並高度評價

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▲▼習近平親自赴浙江　視察寧波舟山港港復工。（圖／翻攝自新華網）

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝自新華網）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記、國家主席習近平今（9日）向北韓勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩回致感謝口信。據悉，金正恩曾於2月就防控新冠肺炎疫情向大陸致慰問信，在北韓極力破除金正恩「被死亡」的傳言下，近日再度傳出金正恩向習近平致口信。對此，習近平回覆，「很高興收悉委員長同志熱情友好的口信，深表感謝並予以高度評價。」

▲▼ 北韓領導人金正恩。（圖／北韓官媒）

▲北韓領導人金正恩出席化肥工廠竣工儀式。（圖／翻攝朝中社）

《央視》報導，習近平指出，新冠肺炎疫情發生後，在中共中央堅強領導和各方面大力支持下，經過艱苦卓絕努力，中國疫情防控工作取得重大戰略成果，「我也很關心朝鮮疫情防控情況和朝鮮人民身體健康。」

習近平提到，委員長同志（金正恩，下同）帶領黨和人民採取了一系列防疫舉措並取得積極成效，中方願同朝方加強抗疫合作，並根據朝方需要提供力所能及的支持，「相信在中朝雙方以及國際社會的共同努力下，一定能夠取得這場抗疫鬥爭的最終勝利。」

習近平表示，高度重視發展中朝關係，願同委員長同志一道，指導兩黨兩國有關部門落實好雙方重要共識，加強戰略溝通，深化交流合作，推動新時代中朝關係不斷向前發展，造福兩國和兩國人民，為地區和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。

▲▼北韓,金正恩,順川,磷肥料工廠（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩現身化肥工廠，破除「被死亡」傳言。（圖／翻攝自朝中社）

此前，北韓一度傳出領導人金正恩病故的消息，再加上金正恩神隱多時，外界紛紛猜測傳言的真實性大增。不過，隨著金正恩5月出現身化肥廠視察的影像釋出，再加上今（9日）傳出金正恩向俄羅斯致賀電及向習近平致口信，金正恩的死亡謎團將逐漸解開。

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