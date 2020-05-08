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5小時內連泡5夜店！他沒戴口罩一晚連傳12人　軍人泡gay吧慘中鏢

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▲▼夜店。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲南韓中央防疫對策本部表示，不排除還會有更多的接觸者確診。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

南韓京畿道龍仁市一名29歲男性6日確診（下稱龍仁案66）新冠肺炎，然而防疫部門在調查其傳播史時竟發現，他在確診前的2日凌晨，連跑了5間夜店，甚至在店內沒戴口罩。中央防疫對策本部8日緊急公布，共有15人遭到該男傳染，確診新冠肺炎，其中有12人跟他沒有私交，僅是當天曾經進出同家夜店而已。

根據《韓聯社》報導，中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立8日上午在記者會上表示，防疫部門針對龍仁案66進行調查後發現，繼7日該男位於安陽的一名友人確診之外，8日出現13名曾與他進行接觸的人確診，其中僅有1人是龍仁案66的同事，其餘12人的接觸地點皆在首爾的夜店，其中包含3名外國人、1名軍人。

據悉，該名軍人和首爾案17為朋友關係，兩人在1日晚間11時30分至2日凌晨5時10分都待在一間名為「King club」的同志夜店狂歡，而龍仁案661日11時至2日凌晨4時也曾經到訪該夜店，時間重疊。

南韓防疫部門透露，保守預估1日深夜至2日凌晨曾與龍仁案66有過接觸的民眾超過1500人。在疫情逐漸緩和之際，再度發生群聚感染案例也讓政府單位繃緊神經。防疫部門呼籲曾在相同時間到這幾間夜店遊玩的民眾，務必在家進行居家隔離。

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