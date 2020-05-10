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小橘子非營利幼兒園連三年評鑑優等　獲嘉義市續簽四年約

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▲嘉義市政府與小橘子非營利幼兒園續約暨老幼共學活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲在僑平國小大會議室簽訂4年合約，續營運4年.大合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府於105學年度委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理小橘子非營利幼兒園，4年合約即將屆期，小橘子非營利幼兒園以連續3學年績效考評達90分以上的優異成績，優先提出申請延長契約之經營計畫。市長黃敏惠與伊甸基金會成亮董事長日前在僑平國小大會議室簽訂4年合約，續營運4年；簽約儀式完成後，一同參與老幼共學活動；讓好的團隊一起攜手合作打造嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」新都心。

▲嘉義市政府與小橘子非營利幼兒園續約暨老幼共學活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲小橘子幼兒園小朋友送康乃馨給市長 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，「幼兒教育不能等」所以市府致力推動各項育兒政策，並且肯定伊甸社會福利基金會38年的貢獻，從兒童到長者各年齡層的服務，更是社福領域財務健全、友善職場及體質穩健的民間公益法人代表之一。

在小橘子非營利幼兒園長、老師用心規劃和社區連結的老幼共學課程，與開發幼兒潛能的學習環境營造，期許未來老有所用的老幼共學種子，能從小橘子開展出更多的契機與幸福，共同打造「敬老、親老、康健、不老」的健康城；感謝里長、社區住民的共同推動學習，最後感謝僑平國小提供完善空間來協助市府辦理非營利幼兒園，並且承擔起監督與支持的工作，相信小橘子未來仍會持續提供優質的教學品質，與市府一起為幼兒教育打拼。

▲嘉義市政府與小橘子非營利幼兒園續約暨老幼共學活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲黃敏惠關懷老幼共學的長者及幼兒 。（圖／記者翁伊森翻攝）

伊甸基金會雲嘉區區長洪宏錡表示，在105學年度伊甸由社會福利跨足教育領域，承接雲嘉嘉第一所非營利幼兒園，以公私協力的方式與市府一起推展學齡前幼兒教育工作，為照顧弱勢幼兒，創造快樂的學習環境，小橘子非營利幼兒園規劃有趣的課程，培養孩子獨立思考與豐富多元的創造力，引導孩子從遊戲中培養學習興趣，並將CRC(兒童權利公約)的精神落實在幼兒的生活之中，提供幼兒豐富多元的學習環境。

▲嘉義市政府與小橘子非營利幼兒園續約暨老幼共學活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市政府與小橘子非營利幼兒園老幼共學活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處表示，市府致力推動各項育兒政策，除了提供育兒津貼補助，近年來持續增加公幼及非營利的班級，自108學年度起至113學年度規劃增設25班，包含1所新設非營利幼兒園(橡木子)、2所新設國小附幼(嘉北國小、興安國小)，並在各國小附幼增設班級；凡低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民族幼兒、身心障礙幼兒、中度以上身心障礙者子女、特殊境遇家庭子女，均得優先申請入園，以期做到讓家長安心及幼兒快樂成長學習環境，市府用實質的方式提升本市年輕夫妻的生育意願。小橘子非營利幼兒園為雲嘉嘉第一所非營利幼兒園，每學年度招收三足歲以上學齡前幼童計90名，家長繳費每月不超過3,500元，除提供家長平價的收費外，也有優質的教學品質環境，因此招生年年爆滿。

▲嘉義市政府與小橘子非營利幼兒園續約暨老幼共學活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 黃敏惠關懷老幼共學的長者。（圖／記者翁伊森翻攝）

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