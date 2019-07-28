如果劇團《大野狼拯救小紅帽》開演　3千人「擠爆巨城支持」





▲如果兒童劇團今天再巨城1樓廣場，上演精彩好戲《大野狼拯救小紅帽》。（圖／遠東巨城提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

2019年是遠東集團成立70週年，秉持「共創美好未來，你我攜手同行」信念，旗下關係企業接棒推出系列公益活動。由遠東國際商銀、亞東證券與遠東巨城購物中心共同推出的「遠東兒童故事節」活動領頭起跑，為全台超過180所偏鄉小學及弱勢家庭學童募集萬本童書及樂高積木，並分別於北、中、南舉辦三場大型兒童劇邀請大小朋友免費觀賞，讓知識與愛永續循環。

28日於「遠東巨城購物中心」上演「如果兒童劇團」精彩好戲《大野狼拯救小紅帽》座無虛席，開演前還有一場捐贈儀式，由遠東國際商銀侯金英董事長、周添財總經理、亞東證券杜金森董事長以及遠東巨城購物中心李靜芳董事長，將第一波募集到的二手童書及樂高積木，捐贈給伊甸基金會、犯罪被害人保護協會新竹分會和德蘭兒童中心。

▲如果劇團的表演，吸引近3000名觀眾前往欣賞。



李靜芳董事長代表致詞表示：「感謝所有民眾共同參與遠東集團70週年公益系列活動捐童書、看好劇，不僅傳遞知識更藉著積木與戲劇提升孩子們的創造力想像力，歡迎各界跟著遠東集團一起分享愛與關懷，陪伴下一代快樂成長，創造美好未來。」

遠東兒童故事節獲得民眾熱烈迴響，紛紛捐出家中不再使用的二手童書及樂高積木，其中有位小男童和媽媽逛街時看到活動資訊，主動將一個禮拜前收到的一套叢書生日禮物閱讀完後，幾乎全新的慷慨捐出；也有年輕竹科工程師向公司同事及親友募集，一次捐出6組零件完整的樂高積木。此外，做公益還能免費欣賞兒童劇，除了弱勢家庭孩童外，亦發揮社群分享力邀請新竹縣市國小、幼兒園、社福團體等共襄盛舉，更有說故事社團動員逾600位家長孩童一起來看劇，估計全場觀眾近3000人。

▲由左至右：遠東商銀周添財總經理、遠東商銀侯金英董事長、遠東巨城購物中心李靜芳董事長、亞東證券杜金森董事長、遠東巨城購物中心羅仕清總經理、亞東證券王珮恩總經理。

遠東集團希望以寓教於樂的趣味故事傳遞知識力量、勇氣與愛的精神，讓下一代快樂成長。7/30(二)至8/20(二)遠東集團將動員旗下關企6萬多名員工接力第二波募集，並將與第一波的童書與樂高積木匯整，經志工清潔整理後，配送至各受贈單位及偏鄉小學。接下來，還有兩場免費大型兒童劇分別於8/10(六)16:00高雄大遠百、8/31(六)16:00遠東SOGO百貨台北復興館，皆由如果兒童劇團擔綱演出，繼續陪伴南、北兩地小朋友度過充實暑假。