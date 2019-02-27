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伊甸執行長偷情直擊！擁美魔女拋小兒痲痺妻　衝北投開房泡湯

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圖、文／鏡週刊

國內知名的「伊甸社會福利基金會」執行長黃琢嵩，驚爆與女下屬婚外情！本刊直擊，黃琢嵩每天從基隆住家開車至北投接送陳姓女下屬上下班，還常帶著她與其兒女用餐，甚至在小年夜與女下屬到北投溫泉飯店「開房間」。

右耳患有小耳症的黃琢嵩，妻子是小兒麻痺患者，過去黃受訪為凸顯與妻子的恩愛，曾說：「我不能幹壞事，因為特徵很明顯，容易被發現。」如今種種行為，不但破壞伊甸基金會形象，更是自打嘴巴。

▲▼2月20日上午，本刊直擊黃男駕著馬自達轎車載送林女上班。（圖／鏡週刊提供）

▲2月20日上午，本刊直擊黃男駕著馬自達轎車載送林女上班。（圖／鏡週刊提供，下同）

2月22日北部地區下著大雨，天氣又濕又冷，早上8時30分左右，1位小兒麻痺婦人從基隆市東信路住家走出後，拿起抹布擦拭身障機車椅墊上的雨水，辛苦挪動不便的身體坐上機車，前往伊甸基金會基隆市身心障礙服務中心上班。

這位婦人的先生，是社福界名人、「伊甸社會福利基金會」執行長黃琢嵩，夫妻倆常在媒體前曬恩愛。不過，本刊1月31日、2月3日及2月20日，多次直擊黃琢嵩與林姓女下屬幽會，甚至在小年夜到溫泉飯店開房間，黃還每天開車150公里，接送林女上下班，反觀黃妻雨天獨自騎車上班的悲涼情景，與黃對外營造愛妻愛家的形象落差極大。

▲▼2月20日上午，本刊直擊黃男駕著馬自達轎車載送林女上班。（圖／鏡週刊提供）

▲小兒痲痺的黃妻獨自騎著機車上班。

伊甸基金會執行長黃琢嵩向本刊坦承，他的確會去找林女，偶爾會接送她上下班；而泡溫泉一事，黃說是最近工作瓶頸很大，想靜一靜，才請家住北投的林女幫忙找合適的溫泉，「她是一個蠻好的工作人員，所以會跟她談一些工作上的事。」他強調絕對沒有跟林女一起在溫泉飯店過夜。黃琢嵩還自爆，最近因為雙眼視網膜病變剝離及腎臟、糖尿病等問題，萌生退休念頭。

▲▼2月20日上午，本刊直擊黃男駕著馬自達轎車載送林女上班。（圖／鏡週刊提供）

▲▼2/3 21:58 黃男與林女走進溫泉飯店大廳後，2人不時觀望外面，警覺性相當高。

▲▼2月20日上午，本刊直擊黃男駕著馬自達轎車載送林女上班。（圖／鏡週刊提供）

至於女主角林女對黃琢嵩「溫馨接送情」則否認到底。她說：「這是莫須有的，為什麼會有這樣的傳說。」至於2人同赴北投溫泉飯店過夜一事，林女說，是因家住北投，「地緣的關係，所以帶他過去。」

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關鍵字：鏡週刊,伊甸基金會,黃琢嵩

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