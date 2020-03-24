伊甸首開防疫線上記者會！面對遲緩兒6成家長「再等等」錯過治療黃金期

▲伊甸首辦防疫線上記者會！邀請藝人簡嫚書、6歲的慢飛天使涵涵及父母，一起搭建積木城堡，分享育兒經驗。（圖／伊甸基金會）



記者林育綾／台北報導

為因應防疫政策，伊甸基金會今（24）日首度舉行「線上記者會」，提到日前針對有0至6歲育兒經驗的照顧者進行問卷調查，發現當家長面對孩子發展出現遲緩狀況時，有6成會選擇「再觀察」、「再等等看」的保守心態，錯過黃金治療期，另也有高達4成父母因工作，每天陪伴孩子時間不足4小時。

伊甸今（24）日舉辦「你可以陪我嗎？兒童發展知多少」線上記者會，邀請去年晉升為二寶媽的藝人簡嫚書擔任公益大使，分享自身育兒經驗，也邀請6歲的慢飛天使涵涵及父母，一起搭建積木城堡，涵涵父母也分享當時發現涵涵遲緩時的歷程。

請繼續往下閱讀...

▲慢飛天使涵涵在老師的協助下，接受伊甸早療服務。（圖／伊甸基金會）



今年6歲的涵涵，出生時因嚴重的心臟疾病，導致有認知、語言、動作等發展遲緩的情況出現，進而到伊甸基隆服務中心，接受早療服務。剛開始，涵涵僅接受時段療育服務，但他無法坐穩且手部功能不佳，認知及溝通能力也相當不足，時間有限的情況下，進步的幅度較不明顯。

▲涵涵在伊甸早療及家長的支持下，已逐漸趕上發展進度。（圖／伊甸基金會）



經過教保老師與家長溝通，取得信任後到中心的日托班，老師就有更充足的時間針對涵涵的狀況引導、訓練，加上同儕的刺激與影響，如今在助行器的輔助下，涵涵已經開始學習行走，也能抓、握湯匙自行吃飯，並理解簡單的指令，也能發出的語音給予家長、老師們回饋。

伊甸提到，日前針對有0至6歲育兒經驗的照顧者，進行「兒童發展知多少」問卷調查，發現包含父母、親友、祖父母等非職業照顧者中，有近6成（59.9%）的家長面對孩子發展出現遲緩狀況時，選擇以「再觀察」或「等等看，應該沒事吧？」的保守心態面對。

而伊甸基金會資源發展處處長張炎玉說，兒童0到6歲是成長發展的關鍵，但當家長發現孩子異狀，卻以「再等等」、「再觀察看看」的心態，很可能因此錯過黃金治療期，另外這段時間也最需要照顧者的關心、陪伴，但往往因為許多現實因素、資訊取得不易，或是觀念上的落差，導致孩子的隱形需求被忽略。

而有4成家長因為工作，每天陪伴0至6歲的孩子時間不足4小時，這很可能也導致錯失觀察機會，無法發現孩童的異狀。張炎玉強調，只要發現孩子出現異狀，有遲緩的現象，寧願緊張一點點，趕緊洽詢醫師、諮詢早療中心，也不要錯失早療介入的黃金時間。

伊甸投入早期療育服務已超過26年，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及其家庭趕上成長步伐；近年也開始推動自製教具課程與舉辦工作坊，鼓勵家長可自行製作簡易教具，增加陪伴的質與量，而在疫情嚴峻的此刻，也是在家防疫又能與孩子互動的妙招，相關製作方式及內容可參考伊甸官方臉書粉絲團專頁。

▲ 伊甸首度舉行防疫線上記者會，呼籲家長不要忽視陪伴孩子及觀察的重要性。（圖／伊甸基金會）