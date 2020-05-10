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快訊／負責保護正副總統！隨扈一個個中鏢　美國特勤局驚傳已34人確診

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美國特勤局的任務是保護美國總統、前總統與副總統，以及正式訪美的外國元首。（圖／路透社）

▲美國特勤局的任務是保護美國總統、前總統與副總統，以及正式訪美的外國元首。（圖／路透社）

中央社華盛頓9日綜合外電報導

美國「雅虎新聞」見到的國土安全部（DHS）文件揭露，特勤局內有11名人員確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），有60人據報正自主隔離，另23人於感染後已康復。

目前仍不清楚，新型冠狀病毒檢測呈陽性的那些特勤局人員，是否派赴白宮工作，抑或他們最近曾否與總統川普或副總統彭斯（Mike Pence）有過密切接觸。

今日美國報（USA Today）報導，特勤局擁有7600名僱員，負責保護金融體系以及為美國總統、副總統和他們的家人，以及到訪外國元首等提供人身保護，其中超過3000名幹員在他們所保護對象的身邊執勤。

美國雅虎新聞（Yahoo News）率先披露的這項最新發展，正值新型冠狀病毒步步進逼白宮核心圈之際。

▲▼「翻牆闖白宮」川普正在裡面　特勤局逮捕不明人士。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮特勤人員。（圖／達志影像／美聯社）

就在副總統彭斯8日準備啟程前往愛阿華州（Iowa）推動重啟經濟努力時，他的新聞秘書米勒（Katie Miller）病毒檢測結果呈陽性，導致彭斯一行延後一小時出發。

此外，白宮於7日披露，總統川普的一名貼身隨扈病毒檢測呈陽性。川普隨後在白宮向媒體表示，他和這名隨扈接觸不多，不過為了確保正副總統與第一家庭健康，白宮內部的新冠肺炎檢測將從過去的一週一次，改為每天一次。

針對媒體報導內容，特勤局發言人蕙蘭（Justine Whelan）以保護員工健康隱私以及確保任務執行為由，拒絕透露特勤局染疫或隔離狀況，僅稱一切遵循美國疾病管制暨預防中心（CDC）指示。

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