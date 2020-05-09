黑心企業小心了！台灣首創「掃了再買」App　萬筆違規紀錄全揭露

▲綠盟希望藉由此App讓消費者監督黑心企業。（圖／綠色公民行動聯盟提供）



記者許展溢／台北報導

綠色公民行動聯盟首創台灣商品違規紀錄App「掃了再買」，引起許多人叫好。綠盟表示，目的是要讓消費者知道平常購買的民生用品、食品等各類商品的企業，是否常違規偷排廢水、製造空汙等一連串狀況，希望全民買自己喜愛的東西時，也能督促黑心企業。

綠盟指出，許多標榜「人道蛋」的企業，故意繞管線偷排廢水，平常吃的某「泡麵」品牌，也會偷排廢水、排放空汙，但如果民眾都不知道，就有可能持續購買，助長企業惡習。綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文說明，綠盟一直都有在做資料公開「透明足跡」，也就是將工廠排放數據及違規裁罰記錄，以簡單明瞭的視覺，彙整於網站上，建立企業集團資料庫平台。

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▲環團首創台灣商品違規紀錄App「掃了再買」。（圖／綠色公民行動聯盟提供）

曾虹文提到，去年思考要如何讓資料發揮更有用的價值，由於很多消費者都想為環境盡一點心，又不知道怎麼做，因此想到跟App結合，讓消費者購買商品時，除了看有限包裝資訊，還能透過系統，了解到有哪些很想買的商品，到底環不環保，還有企業違規與否，同時可藉由此方式，一起監督、告誡企業，讓他們逐步改進，否則許多黑心企業寧可選擇罰款，一罰再罰，而不願花更多成本改善。

不過，曾虹文表示，App「掃了再買」開發不容易，起初是文化部有「食農黑客松」計畫，去年9月提案後受肯定，開始逐漸落實，歷經半年找資源，日前正式上線，現階段功能不完整，還在陸續開發，僅能掃了可看到結果，商品資料還沒有。曾虹文說，過程較困難的是「建檔」，因為商品高達1萬多筆，志工目前才手動建檔約4千筆以零食類為主的照片和檔名，接下來會以飲料、民生用品和食材為主。

另外，掃了再買現在只有安卓（Android）手機用戶可以下載，曾虹文說，只要有夠多的人使用，就能發揮消費者抵制拒買的力量，驅動企業未來以「零違規」作為製造的最低標準，改變現況，未來將根據募資進度，逐步開發iOS系統和其他功能。