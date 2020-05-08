環保新政策！　積極推動隨袋徵收新吉工業區加入響應

▲新吉工業區加入響應台南市隨袋徵收環保新政策。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局辦理「工業區事業員工生活產生之廢棄物隨袋徵收清除處理費試辦計畫」，自8日起新吉工業區正式加入響應，成為第6個推動隨袋徵收的工業區，目前已有台南科技工業區、安平工業區、總頭寮工業區、保安工業區及柳營科技工業區暨環保園區及新吉工業區等6個工業區參與。

市長黃偉哲表示，工業區的工廠如果把員工產生的垃圾混雜在事業廢棄物裡，依照規定都屬於事業廢棄物，必須委託合格的清除業清理，徒增業者的處理成本，加入工業區生活垃圾隨袋徵收不但可以降低事業廢棄物的數量，有可以減輕業者負擔，可說是一舉數得。

環保局長謝世傑進一步說明，新加入的新吉工業區鄰近總頭寮工業區及台南科技工業區，於本周正式啟動，每週三開始進行員工生活產生之廢棄物隨袋徵收工作，廠商應將員工垃圾分類為「一般垃圾」、「資源垃圾」、「廚餘」等3類。一般垃圾為不可回收，使用「專用垃圾袋」包紮妥當，至指定的8個停留地點交付本局垃圾車清運；資源垃圾無需包紮，至指定地點交付環保局工業區資源回收車回收；廚餘倒入專用垃圾車後方或資收車上之廚餘桶，若為巨大垃圾，可聯絡各區清潔隊，由各區隊派員清運。

環保局表示，一般垃圾專用垃圾袋只可以裝員工生活垃圾，絕不可以夾雜事業廢棄物，否則會依據廢棄物清理法第52條規定，處以6000元至300萬元罰鍰；如果混裝有害事業廢棄物，更會依廢棄物清理法第53條，處以6萬元至1000萬元罰鍰，業者切勿心存僥倖。

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