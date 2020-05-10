新冠遇上復仇者聯盟…單日業績破15萬　免老闆送！「漫威」最吸金小物曝

▲「MARVEL : Find Your Power期間限定店」首次巡迴到高雄 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

受到新冠肺炎影響，民眾大多選擇宅在家防疫，也因此使得人潮聚集場所營業狀況皆受影響，不過漫威期間限定店卻無懼疫情衝擊，首次巡迴高雄就備受粉絲期待，而剛好開幕首周也是百貨公司母親節檔期，加上近日連續零確診，讓業者一天營業額甚至上看15萬，直呼：「疫情阻止不了漫威粉的熱情。」

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▲蜘蛛人款式藍芽音響 。（圖／記者吳奕靖攝）

漫威粉注意！「MARVEL : Find Your Power期間限定店」首次巡迴到高雄，推出最新漫威主題運動系列用品、居家防無聊小物以及各式收納系列等，現場最低只要100塊錢就能購買最新漫威周邊商品。業者指出，向是皮革萬用包不僅有可愛英雄圖案，也有簡約字母款式，是不分年齡層都喜歡的商品。

▲萬用皮革包最受大眾喜愛 。（圖／記者吳奕靖攝）

業者指出，觀察前3天展出狀況，發現高雄消費者普遍喜愛3C類產品。像是運動藍芽耳機，在聽筒位置上雷神之槌的標誌，商品具有防水功能，單價不便宜，要1千多塊，但是展至3天也快賣出10個。

一家都是漫威迷的黃小姐，在百貨才剛營業10分鐘就前來店點參觀選購，她表示，以前漫威展辦在台北和台中就有去過，這次在高雄展出，當然不能放過，這次挑了美國隊長的抱枕和枕頭要給小孩玩，另外老公也選了美國隊長的USB電風扇，預算大概是2000至3000元。

▲▼百貨公司才剛營業，漫威粉就前來報到。（圖／記者吳奕靖攝）

「展前很擔心受到疫情影響！」不過業者認為，漫威展是首次到高雄展出，且高雄有很多漫威粉，像是開展前3天就有很多粉絲直接穿鋼鐵人、美國隊長衣服來逛街，而且前來購買商品的粉絲，幾乎都是選購高單價商品，所以說，疫情根本阻擋不了漫威粉的熱情！