土地公搬家姿勢就是帥！　「整座吊走」台中蘆竹湳福德祠遷新址

▲台中市前竹里蘆竹湳福德祠，日前啟用吊車搬遷。（圖／前竹里長林東潭提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市前竹里蘆竹湳福德祠，在20年內搬遷2次，第1次將廟宇拆除重建，於4月間執行第2次遷移時直接出動吊車，將整座土地公廟完整吊起，移至約400公尺外的三棵老茄苳樹廣場。前竹里長林東潭說，由於上一次搬遷重建時，廟與地基都做得很好，保存完整，因此與里民討論後決定請專家來評估是否可直接遷移，經擲杯後也獲得土地公答應，感謝祂老人家合作幫忙。

蘆竹湳福德祠原位在環中路及光明路勤於農巷口，2003年台中市政府開闢環中路時，將其遷移至前竹里某私有地重建；2019年因該地段位於徵收範圍，又必須將土地公廟移走，而福德祠於2003年重建時，整座廟及地基保存良好，經里民討論、向土地公請示，請來嘉義專業移屋、且專做廟宇的工程師前往評估，決定啟用吊車將整座福德祠吊掛至卡車，再遷移至現今的三棵老茄苳樹廣場。

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▲▼經里民討論、專家查看及土地公首肯後，將蘆竹湳福德祠採用吊車搬遷。

林東潭說，該福德祠於日據時代就存在於環中路舊址，在此之前據傳在清朝就已建立並遷移過兩次，相當古老。而前竹里如今正進行區段徵收，蘆竹湳福德祠就在徵收範圍內，福德祠距上次重建不過10幾年，保存良好，若拆掉重建很可惜，也會花很多錢，才有上述決議，並於2019年4月17日開始遷移。

至於為何是移至400公尺外的三棵老茄苳樹廣場？林東潭表示，因這三棵老茄苳樹齡很高，有保護價值，2014年他向台中農業局老樹保護協會申請老樹保存，已經審核通過，該地已是政府所有地，因此希望透過政府保護，福德祠能與老樹共生共存，不要再遷移，讓土地公能夠安心守護蘆竹湳里民。

▲蘆竹湳福德祠現位於三棵老茄苳樹廣場。

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